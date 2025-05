POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Augsburg (ots) - Lechhausen - In der Nacht auf den gestrigen Donnerstag (22.05.2025) gegen 04.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen die Fensterscheibe eines Schreibwarenladens in der Widderstraße. An dem Laden entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer ...

