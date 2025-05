POL-PPRP: Ohne Versicherung mit E-Scooter gefahren

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (12.05.2025) gegen 10:00 Uhr parkte ein 30-jähriger seinen roten Hyundai i10 auf einem Parkplatz am Klinikum Ludwigshafen in der Bremserstraße. Ein bislang unbekannter Fahrer fuhr gegen das geparkte Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer ...

