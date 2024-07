POL-PDTR: Verkehrsunfall- Verursacher flüchtete von der Unfallstelle

Schweich (ots) - In der Zeit vom 27.07.24, 19.00 Uhr bis 28.07.24, 18.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Friedhofes in Schweich in der Bergstraße 20 ein parkender PKW, BMW durch einen vermutlich ebenfalls parkenden PKW an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei ...

mehr