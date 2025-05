Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall verursacht und anschließend weitergefahren

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (12.05.2025) gegen 10:00 Uhr parkte ein 30-jähriger seinen roten Hyundai i10 auf einem Parkplatz am Klinikum Ludwigshafen in der Bremserstraße. Ein bislang unbekannter Fahrer fuhr gegen das geparkte Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell