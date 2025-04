Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall im Nordkreis- mehrere Menschen schwer verletzt

Baesweiler/ Alsdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B57 zwischen dem Kreisverkehr Linnicher Straße/ Kloshaus/ L240 (Alsdorf) und dem Kreisverkehr L240 (Baesweiler) sind gestern Abend (06.04.2025) mehrere Menschen schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Frau in ihrem Wagen gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Linnicher Straße/ Kloshaus / L240 unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie von der Straße ab, fuhr über einen Grünstreifen, dann wieder auf die Straße. Dort geriet der Wagen in den Gegenverkehr, stieß erst mit einem Wagen seitlich zusammen, dann frontal gegen einen zweiten.

Die mutmaßliche Unfallverursacherin - eine 76-jährige Frau aus Übach-Palenberg - wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die Frau. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht - Lebensgefahr konnte ausgeschlossen werden.

Rettungswagen brachten die Fahrerin und den Fahrer der anderen beiden Autos - eine 26 Jahre alte Frau aus Düren und ein 43-jähriger Mann aus Übach-Palenberg - schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser.

Der Abschnitt der B57 zwischen dem Kreisverkehr Kloshaus und dem Kreisverkehr B57n wurde für die gesamte Unfallaufnahme gesperrt. Der Wagen der mutmaßlichen Unfallverursacherin wurde sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

