Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Aufbruch eines PKW - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (11.05.2025, 02:00 Uhr) bis Montag (12.05.2025, 06:45 Uhr) stand der silberfarbige Skoda Fabia des Geschädigten am Fahrbahnrand im Nordring (Nähe Bauhausstraße). In diesem Zeitraum schlugen bislang unbekannte Täter die Beifahrerscheibe des PKW ein und entwendeten einen Rucksack, in welchem sich mehrere Ausweisdokumente und Arbeitsschlüssel befanden. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

