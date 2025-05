POL-PPRP: Vergessener Kochtopf verursacht Wohnungsbrand

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Sonntag (11.05.2025) auf Montag (12.05.2025) brachen Unbekannte in einen Friseursalon in der Comeniusstraße ein und entwendeten Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 3.500 Euro. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Hinweise geben? Melden Sie sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de . ...

mehr