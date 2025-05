Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Montag (12.05.2025), gegen 17:10 Uhr, kam es an der Kreuzung Königsberger Straße / Bei der Wolfsgrube zu einer Unfallflucht. Eine 38-jährige Autofahrerin bog, aus Richtung Maxdorfer Straße kommend, von der Königsberger Straße nach rechts auf Bei der Wolfsgrube ab. Dabei missachtete ein entgegenkommender Linksabbieger mit einem blauen Kleinwagen ihre Vorfahrt und streifte ihr Fahrzeug. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am Fahrzeug der 38-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben? Melden Sie sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de .

