POL-PPRP: Balkonbrand

Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Sonntag (11.05.2025), gegen 14:45 Uhr, stürzte ein 69-jähriger Motorradfahrer im Dammstückerweg (nahe der B9). Der Mann überholte einen PKW und verlor hierbei die Kontrolle über sein Motorrad. Durch den Sturz wurde er leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 900 Euro. ...

