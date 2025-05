POL-PPRP: 67125 Dannstadt-Schauernheim - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 82-Jähriger

Ludwigshafen-Innenstadt (ots) - Am frühen Samstagabend, 10.05.2025, gegen 18:30 Uhr kam es in einer Drogerie in Ludwigshafen zu einem Parfum-Diebstahl. Eine aufmerksame Mitarbeiterin konnte beobachten, wie zwei 18 und 20 Jahre alten Männer gemeinschaftlich Ware aus der Auslage nahmen und diese in ihren getragenen Jacken verstauten. Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Andreas Fingerle, PvD Telefon: ...

