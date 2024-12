Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht Zeugen: Dieb beim Einbruch gefilmt

Neustrelitz (ots)

Am Morgen des 02.12.2024 bekam eine 50-jährige Frau eine Mitteilung auf ihrem Mobiltelefon, dass sich gerade eine Person auf ihrem Grundstück in der Canower Allee in Canow aufhält und in das dortige Einfamilienhaus einbrechen will. Die Frau informierte umgehend die Polizei über den Sachverhalt und die Kollegen des Polizeihauptreviers Neustrelitz mussten vor Ort feststellen, dass sich der vermutete Sachverhalt bestätigt hat.

Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt in das Haus und entwendete über 1000 Euro Bargeld und Schmuck.

Durch Videoaufzeichnungen am Haus kann der Tatzeitraum von 06:49 Uhr bis 07:09 Uhr eingeschränkt werden. Der Täter war mit einem weißen Overall bekleidet und trug einen Rucksack auf dem Rücken und eine Skimaske über dem Gesicht.

Die Spurensicherung am Tatort übernahm der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Eventuell haben Dorfbewohner am Montagmorgen etwas Auffälliger oder Hilfreiches in ihrer Nachbarschaft festgestellt. Bei Hinweisen zum Täter melden Sie sich bei der Polizei in Neustrelitz unter der 03981-2580.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell