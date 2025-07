Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Wohnung durchwühlt und Bargeld gestohlen - Polizei ermittelt

Unbekannte haben die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt und sich über das vergangene Wochenende Zutritt zu einer Wohnung in der Schmalegger Straße verschafft. Sie flüchteten mit einem niedrigen dreistelligen Euro-Betrag. Wie der oder die Täter in die Räumlichkeiten gelangten, ist aktuell nicht abschließend geklärt. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ravensburg

Nach Unfall geflüchtet - Autofahrer muss mit Konsequenzen rechnen

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagmittag in der Friedhofstraße muss ein 35-Jähriger mit Anzeigen rechnen. Zeugen hatten den Autofahrer dabei beobachtet, wie er an einer Engstelle beim Vorbeifahren an einem stehenden Pkw den Spiegel streifte. Anstatt seinen Pflichten nachzukommen und den Unfall zu melden, setzte er seine Fahrt fort. Die Zeugen kontaktierten die Polizei, die den zunächst uneinsichtigen 35-Jährigen rasch ermitteln konnte. Neben der Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht kommt auch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf den Mann zu, da dieser nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Darüber hinaus soll die Untersuchung der bei dem 35-Jährigen entnommenen Blutprobe klären, ob er zur Unfallzeit unter der Wirkung von berauschenden Substanzen stand.

Weingarten

Junge Frauen in Bus belästigt

Weil zwei Jugendliche gegenüber der Polizei angeben, am späten Samstagabend in einem Stadtbus von einem Unbekannten belästigt worden zu sein, ermittelt die Polizei. Die jungen Frauen fuhren gemeinsam von Weingarten nach Ravensburg und mussten aufgrund des gut besetzten Busses stehen. Noch im Bereich der Bushaltestelle am Charlottenplatz machte sich der Mann die gedrängte Situation um Bus offenbar zu Nutzen und soll beide Jugendliche nacheinander unsittlich berührt haben. Der Unbekannte wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt und rund 180 cm groß beschrieben. Er war schwarz gekleidet, trug eine silberne Brille und einen leichten Oberlippen- sowie Kinnbart. Die Polizei hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen. Das Polizeipräsidium Ravensburg nimmt solche Meldungen sehr ernst und rät dringend dazu, in derartigen Fällen lautstark auf sich aufmerksam zu machen, umstehende Personen um Hilfe zu bitten und umgehend die Polizei zu informieren.

Kißlegg

Auto mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Vandale hat zwischen Samstagabend, 21.30 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, einen in Immenried auf der Wiese neben dem Sportplatz stehenden Pkw massiv beschädigt. Er schnitt die Befestigungen des Verdecks ab und riss die Spiegel und Kennzeichen ab. Darüber hinaus montierte er offenbar die Fensterscheiben ab, riss im Inneren Kabel heraus und entwendete Gegenstände aus dem Fahrzeug. Hinweise zur Tat und zu tatverdächtigen Personen nimmt das Polizeirevier Wangen im Allgäu unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Wolfegg

Laterne umgefahren und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am vergangenen Freitagabend in Molpertshaus ereignet hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein unbekannter Autofahrer fuhr den Wiesenweg in Richtung Molpertshaus und kam dabei von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte der Wagen mit einer Laterne, die daraufhin auf die Fahrbahn umstürzte. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, suchte der Verursacher das Weite. An der Unfallstelle aufgefundene Fahrzeugteile lassen vermuten, dass der Unfallflüchtige mit einem silberfarbenen Audi A4 unterwegs gewesen sein dürfte. Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Wangen im Allgäu. Die Beamten nehmen sachdienliche Hinweise unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Isny im Allgäu

Betrunkener fällt negativ auf

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 27-Jähriger nach einem Vorfall am frühen Samstagmorgen auf dem Kinderfest in Isny rechnen. Der Mann soll eine rechtsgerichtete Parole in die Fest-Menge gerufen haben und betitelte Polizisten dann mit Beleidigungen. Nun erwarten den Mann, der zur Tatzeit laut einer Atemalkoholmessung über 1,7 Promille hatte, entsprechende Anzeigen.

Bad Waldsee

Nach Unfall davongefahren - Fahrer alkoholisiert

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung samt Unfallflucht ermittelt die Polizei Weingarten gegen einen Autofahrer. Am Sonntagmorgen zwischen 3 Uhr und 5 Uhr war der tatverdächtige 26-Jährige mit einem Skoda auf der L 300 von Bad Waldsee in Richtung Haisterkirch unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Dort überfuhr er ein Verkehrsschild und setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Fahrzeugteile und das an der Unfallörtlichkeit aufgefundene Kennzeichen des Unfallwagens brachten die Ermittler auf die Spur des 26-Jährigen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten sie den Mann samt Unfallwagen am Vormittag antreffen. Weil eine Atemalkoholmessung knapp ein Promille anzeigte, musste der Mann in einer Klinik zwei Blutproben abgeben. Er wird nun entsprechend bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Leutkirch

Autofahrerin verliert die Kontrolle - Unfall auf der Autobahn 96

Nicht angepasste Geschwindigkeit und unzureichende Ladungssicherung dürften die Ursachen für einen Unfall am Samstagabend gegen 19.45 Uhr auf der Autobahn 96 bei Leutkirch gewesen sein. Eine 45 Jahre alte VW-Lenkerin fuhr mit ihrem Pkw-Anhänger-Gespann bei Leutkirch-West auf die Autobahn in Fahrtrichtung München auf, woraufhin sie wenige hundert Meter weiter ins Schleudern geriet. Sie verlor die Kontrolle über ihr Gespann und kollidierte mit der Mittelschutzplanke, bevor sie zum Stehen kam. Ihr Anhänger schleuderte gegen einen Randstein und verlor die Ladung. Ein nachfolgender Autofahrer bremste umgehend ab, konnte einen leichten Zusammenstoß mit dem VW jedoch nicht mehr verhindern. Insgesamt entstand rund 10.000 Euro Sachschaden. Das Gespann war nicht mehr fahrbereit, ein Abschleppdienst kümmerte sich um Pkw als auch Anhänger.

