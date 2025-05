Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Greifswald/ Pasewalk (ots)

Gestern, gegen 18:48 Uhr, informierte die Notfallleitstelle der DB AG die Bundespolizei in Pasewalk über Kinder an der Bahnlinie, Höhe Klein Schönwalde bei Greifswald, die dort Steine auf die Gleise legen. Des Weiteren wurden die Gleise in Richtung Stralsund und Berlin um 18:46 Uhr durch die Notfallleitstelle sicherheitshalber für den Zugverkehr gesperrt. Die eingesetzte Bundespolizeistreife traf um 19:05 Uhr am Ereignisort ein. Dort wurden vier Kinder im Alter von 11, 12, 14 und 14 Jahren festgestellt. Die Kinder gaben an, dass ein fünftes Kind die Steine auf die Gleise gelegt hat, welches aber nicht mehr vor Ort ist. Die Personalien und die Wohnanschrift wurden festgestellt. Anschließend wurden die Eltern des Tatverdächtigen aufgesucht und der Vorfall ausgewertet. Die Bundespolizei warnt an dieser Stelle eindringlich: Bahnanlagen sind keine Spielplätze! Die Bahnstrecke wurde um 19:06 Uhr wieder freigegeben. Es kam bei einem Zug zu einer Verspätung.

