Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

In den frühen Morgenstunden des Montags wurde in Friedrichshafen ein 20-jähriger Verkehrsteilnehmer ohne Führerschein kontrolliert. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt mit drei Personen besetzt, Anlass für die Kontrolle war ein nicht angelegter Sicherheitsgurt des 22 Jahre alten Mitfahrers auf der Rücksitzbank. Im Rahmen der ganzheitlichen Überprüfung blieb den Beamten nicht verborgen, dass der Fahrzeuglenker derzeit nicht im Besitz eines erforderlichen Führerscheins ist. Die 45-jährige Fahrzeughalterin befand sich auf dem Beifahrersitz und gelangt ebenfalls zur Anzeige, da sie das Fahren mit ihrem Fahrzeug ohne Führerschein zuließ.

Meckenbeuren-Lochbrücke

Radfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt - Unfallflucht

Am Sonntagabend kam es zu einer Beinahe-Kollision zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer an der Bundesstraße 30 mit anschließender Unfallflucht, weswegen die Polizei nun ermittelt. Der 19-jährige Radfahrer, der vom Seewaldkreisel in Richtung Lochbrücke fuhr, musste gegen 20 Uhr eigenen Angaben zufolge dem Autofahrer ausweichen, als dieser bei einem Abbiegevorgang den Radweg schnitt. Hierbei stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher entfernte sich umgehend von der Unfallstelle und konnte bislang nicht ermittelt werden. Zeugen des Unfalls werden daher gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Langenargen

Betrunkene kippt mit Kleintransporter um

Eine deutlich betrunkene 47-Jährige ist am Samstagabend mit ihrer APE umgekippt. Die Fahrerin kam in der Rosenstraße nach rechts in eine Spurrinne ab, dort kippte ihr Fahrzeug mutmaßlich aufgrund eines zu starken Lenkeinschlags auf die rechte Seite. Die Fahrerin blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000EUR. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten einen Alkoholgeruch ausgehend von der Fahrerin fest, weswegen eine Atemalkoholmessung durchgeführt wurde. Diese ergab einen Wert von über drei Promille. Die Fahrerin musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben und wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung angezeigt.

Friedrichshafen

Nach Ladendiebstahl Polizeibeamte angegriffen

Samstagmorgen gegen 8 Uhr wurde die Bundespolizei verständigt, da ein 45-Jähriger zuvor in einem Lebensmittelmarkt am Stadtbahnhof gestohlen hatte. Den Beamten gegenüber verhielt sich der Täter aufbrausend und versuchte zu flüchten. Er leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und musste mit Handschließen gefesselt werden. Einem Polizeibeamten spuckte der stark Betrunkene in das Gesicht. Gegen den Aggressor, der aufgrund seines Allgemeinzustands zunächst in eine Fachklinik gebracht wurde, wird unter anderem wegen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Tettnang-Apflau

Unbekannter stiehlt Bargeld aus Wohngebäude

Im Zeitraum zwischen Freitagabend, 23 Uhr, und Samstagmorgen, 7 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter ein unverschlossenes Gebäude in der Apflauer Straße und durchsuchte dieses nach Bargeld. Aus einem Etui und einer Brieftasche entwendete er davon eine größere Menge. Etwaige Zeugen der Straftat oder Personen, die im dortigen Bereich Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell