Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mit Glasflasche geschlagen und Taschen geraubt

Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Dienstagmorgen im Uferpark beim Graf-Zeppelin-Haus zwei Personen mit einer Glasflasche angegriffen und deren mitgeführte Taschen geraubt. Die 25 und 32 Jahre alten Geschädigten waren zuvor mit dem Unbekannten ins Gespräch gekommen. Kurz vor 4 Uhr habe der Mann dann unvermittelt eine Glasflasche genommen und damit auf die beiden eingeschlagen. Hierdurch erlitten die Geschädigten leichte Verletzungen im Kopfbereich, welche später im Krankenhaus medizinisch versorgt wurden. Der Täter habe einen schwarzen Rucksack sowie eine Handtasche an sich genommen und die Örtlichkeit dann verlassen. Eine polizeiliche Fahndung verlief zunächst ergebnislos. Im Rahmen der Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes geht die Polizei ersten Hinweisen zum Tatverdächtigen nach.

Friedrichshafen

Schulgelände beschmiert

Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter die Hauswand und das Klettergerüst einer Schule in der Heinrich-Heine-Straße beschmiert. Mittels Farbspray wurden mehrere Zahlen und Buchstaben aufgebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern.

Friedrichshafen-Ailingen

Feuer in Toilette gelegt

Offenbar mutwillig haben zwei bislang unbekannte Täter am Montagnachmittag in der Damentoilette unter der Aussegnungshalle des Ailinger Friedhofs ein Feuer gelegt. Die als dunkel gekleidet beschriebenen Jugendlichen oder jungen Männer setzten einen Handtuchhalter in Brand, was zu einem Schwelbrand führte. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht und der verrauchte Bereich belüftet werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet Personen, die Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden hat am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 im Waggershauser Tunnel gefordert. Ein Autofahrer war in Richtung Friedrichshafen unterwegs und hatte zu spät erkannt, dass der Verkehr ins Stocken geraten war. In der Folge kam es zum wuchtigen Zusammenstoß mit dem Vorausfahrenden. Ein Rettungsdienst kümmerte sich an der Unfallörtlichkeit um die beiden verletzten Fahrer. Am Wagen des Unfallverursachers dürfte Totalschaden entstanden sein, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist aktuell nicht bekannt. Während der Unfallaufnahme musste der Tunnel vorübergehend gesperrt werden, der Verkehr wurde entsprechend abgeleitet.

Markdorf

Tier ausgewichen und verunfallt

Weil sie eigenen Angaben zufolge einem Tier ausweichen musste, ist eine 51-jährige Pkw-Lenkerin am späten Montagabend in der Zeppelinstraße verunfallt. Die Frau war auf dem Weg in Richtung Lipbach, als das Tier die Fahrbahn kreuzte. Daraufhin lenkte die Ford-Fahrerin nach rechts, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Hierdurch zog sich die 51-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein Gesamtsachschaden von rund 9.000 Euro.

