POL-WI-KvD: Körperverletzung+++Unsittlich berührt+++Räuberischer Diebstahl+++Verkehrsunfallfluchten+++Sicheres Wiesbaden

1. Zeugen nach Schlägerei gesucht,

Wiesbaden, Mitte, Langgasse, Samstag, 28.06.2025, 02:42 Uhr

(cp)In der Nacht zum Samstag wurde ein Mann in der Wiesbadener Fußgängerzone grundlos geschlagen. Ein Täter wurde festgenommen und die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Ein 28 Jahre alter Wiesbadener saß in der Nacht zusammen mit zwei Bekannten auf einer Bank in der Langgasse. Gegen 02:40 Uhr sei dann plötzlich eine Gruppe von fünf bis sechs Personen auf ihn zugekommen und habe ihn sofort und ohne erkennbaren Grund provoziert. Plötzlich sei er dann aus der Gruppe heraus unvermittelt geschlagen worden. Als einer der Begleiter des Mannes eingriff und die Gäste eines nahegelegenen Lokals auf die Situation aufmerksam wurden flüchtete ein Teil der Gruppe. Der mutmaßliche Haupttäter, ein 25-Jähriger aus Eltville wurde vor Ort festgenommen. Dessen bislang unbekannte Begleiter konnten im Rahmen der Fahndung aber nicht mehr angetroffen werden. Möglicherweise hat einer von ihnen, ein junger Mann mit schwarzen Haaren und einem weißen T-Shirt, den Geschädigten ebenfalls geschlagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeuginnen und Zeugen der Tat. Sie werden gebeten, sich unter 0611 345-2140 beim 1. Polizeirevier zu melden.

2. Jugendliche unsittlich berührt,

Wiesbaden-Biebrich. Metzer Straße, Samstag, 28.06.2025, 23:45 Uhr

(js) Am späten Samstagabend wurde eine 17-jährige von einem bislang unbekannten Täter unsittlich berührt.

Die Geschädigte fuhr mit einem Linienbus aus der Innenstadt nach Biebrich und wollte von der Haltestelle in der Albert-Schweitzer-Allee nach Hause laufen. In der Metzer Straße wurde sie von dem Unbekannten, der ihr scheinbar hinterherlief, von hinten ans Gesäß gefasst. Die junge Frau konnte den Täter durch lautes Schreien zunächst abhalten und flüchtete sich dann zu Anwohnern, worauf der Mann dann wegrannte. Möglicherweise ist er vorher bereits im Bus mit der 17-jährigen gefahren. Er wird als 35 - 40 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, von kräftiger Statur, mit kurzen dunklen Haaren, südländischer Phänotyp beschrieben. Bekleidet sei er mit einer Jeans sowie einem dunkleren T-Shirt gewesen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der 0611/345-0 entgegen.

3. Innerhalb einer Stunde zweimal ertappt - Ladendieb wird gewalttätig, Wiesbaden, Mitte, Kirchgasse, Samstag, 28.06.2025, 13:05 und 13:40 Uhr

(cp)In der Wiesbadener Fußgängerzone wurde Samstagmittag ein Ladendieb in weniger als einer Stunde gleich zweimal erwischt. Beim zweiten Mal wurde er gewattätig.

Zunächst wurde der alkoholisierte 30-jährige Mann in einem Supermarkt in der Kirchgasse erwischt. Hier wurde er gegen 13:05 Uhr von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter dabei beobachtet, wie er Obst und vor allem diverse Spirituosen einsteckte. Als er hierauf angesprochen wurde versuchte er zwar zu fliehen, ein anderer Mitarbeiter versperrte ihm jedoch den Weg und er gab auf. Nachdem die herbeigerufene Polizei seine Personalien festgestellt hatte, wurde der Mann wieder in die Freiheit entlassen. Dies währte jedoch nicht lang. Nur Minuten später wurden die Beamten in eine nahegelegene Drogerie gerufen. Hier wollte er diverse Parfums mitgehenlassen, wurde aber schon wieder ertappt. Die Kassiererin sprach den Täter an und hielt ihn fest, da er erneut versuchte mit der Beute zu flüchten. Gegen das Festhalten aber wehrte sich der Mann heftig und versuchte sich mit Gewalt loszureißen. Erst als ein weiterer Angestellter hinzukam, gab er auf. Diesmal nahm die Polizei den 30-Jährigen aber fest. Auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte er sich noch aus dem Griff zu winden und musste daher zu Boden gebracht werden. Ein Alkoholtest ergab, dass er rund 2,1 Promille intus hatte. Nach der Blutentnahme durfte der Täter bis zum nächsten Morgen bei der Polizei bleiben und in einer Zelle nächtigen. Gegen ihn wird jetzt wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

4. Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht, Wiesbaden, Südost, Murnaustraße, Samstag, 28.06.2025, 01:22 Uhr

(cp)In der Nacht zum Samstag krachte in der Murnaustraße ein BMW gegen eine Straßenlaterne. Unbekannte halfen noch dabei das Fahrzeug zu bergen und verhalfen dem Fahrer anschließend zur Flucht.

Gegen 01:20 Uhr kam in der Murnaustraße ein silberner 1'er BMW aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto mit Wiesbadener Kennzeichen prallte zuerst gegen ein Verkehrsschild und anschließend gegen eine Straßenlaterne. Anschließend sollen mehrere unbekannte Personen das Fahrzeug von der Unfallstelle weggeschoben und es am Fahrbahnrand abgestellt haben. Dies wurde von einem anderen Verkehrsteilnehmer beobachtet, welcher daraufhin die Polizei alarmierte. Als die erste Streife eintraf, fand sie nur noch das Fahrzeugwrack und einen Schaden von mindestens 10.000 Euro vor. Der flüchtige Unfallverursacher, ein 25 Jahre alter Mann aus Wiesbaden wurde zwischenzeitlich ermittelt. In diesem Zusammenhang fiel noch ein weiteres Fahrzeug auf, in dem die Personen möglicherweise flüchteten. Hierbei soll es sich um einen weißen BMW, ebenfalls mit Wiesbadener Kennzeichen gehandelt haben. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, aber auch Personen, denen vor dem Unfall ein grauer 1'er BMW oder gar beide Fahrzeuge aufgefallen sind werden gebeten, sich unter 0611 / 3450 bei der Polizei zu melden.

5. Betrunkener verursacht zwei Unfälle an einem Tag, a) Wiesbaden, Kastel, Anna-Birle-Straße, b) Wiesbaden, Kastel, Rheinufer, a) Samstag, 28.06.2025, 16:20 Uhr, b) Samstag, 28.06.2025, 22:30 Uhr

(cp)Ein Betrunkener baute am Samstag in Wiesbaden gleich zwei Unfälle. Nachdem er nach dem ersten Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde, noch flüchten konnte, überführte er sich durch den zweiten Unfall quasi selbst.

Der erste Vorfall ereignete sich am Nachmittag auf einem Supermarktparkplatz in der Anna-Birle-Straße. Hier stieß der 57 Jahre alte Mann gegen 16:20 Uhr mit einem weißen Dacia gegen ein geparktes Auto und fuhr anschließend davon. In dem geparkten Fahrzeug saß jedoch noch ein 95-jähriger Mann, der sich gerade mit der Bordtechnik beschäftigt hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Senior leicht verletzt, konnte aber nach Untersuchung wieder entlassen werden. Die Polizei suchte vergebens nach dem Unfallverursacher und die Ermittlungen liefen zunächst ins Leere. Gegen 22:30 Uhr verursachte der 57-Jährige in der Straße "Rheinufer", an der Zufahrt zur Bastion von Schönborn einen weiteren Unfall. Diesmal war er allerdings mit einer weißen Sattelzugmaschine der Marke MAN unterwegs und riss sich beim Rangieren den Tank auf, womit seine Fahrt beendet war. Da sowohl der Dacia, wie auch der Lkw auf dieselbe Firma zugelassen waren und der Fahrer exakt der Personenbeschreibung des Unfallflüchtigen entsprach, schloss sich nun der Kreis und nach weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht schnell. Dazu brachte der Mann es bei einem Alkoholtest auch noch auf 2,31 Promille. Die Bilanz seines Tages ist ein Gesamtschaden von mindestens 17.500 Euro. Zudem musste der Mann seinen Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen.

6. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, Freitag, 21.03.2025, 17:00 Uhr - Samstag, 22.03.2025, 01:00 Uhr und Samstag, 22.03.2025, 17:00 Uhr - Sonntag, 23.03.2025, 01:00 Uhr

(cp)Am vergangenen Wochenende führte die Polizeidirektion Wiesbaden wieder Kontrollen im Rahmen der Einsatzkonzeption "Sicheres Wiesbaden" durch.

Schwerpunkte der Überwachung lagen im Bereich der Waffenverbotszone, des Warmen Damms, des Schulbergs, der Reisinger Anlagen sowie im Umfeld des nahegelegenen Bahnhofs und dem Schelmengraben. An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Durch die Einsatzkräfte wurden bei zehn Kontrollen insgesamt 55 Personen kontrolliert. Im Rahmen dessen wurde ein 37-jähriger Mann aus Wiesbaden festgenommen, bei dem Kokain aufgefunden wurde. Zudem wurden bei einer anderen Kontrolle rund 25 Gramm Marihuana sichergestellt. Weiterhin wurde der Regeldienst der Polizeireviere unterstützt. Die Stadt Wiesbaden und die Landespolizei Hessen werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

