Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Exhibitionist+++Kinder geschlagen+++Mit Stahlrohr geschlagen+++Sachbeschädigungen+++grundlos geschlagen+++gewerbliche Einbrüche

Wiesbaden (ots)

1. Exhibitionist festgenommen,

Wiesbaden, Dotzheim, Karl-Arnold-Straße, Donnerstag, 19.06.2025, 23:34 Uhr

(cp)Die Wiesbadener Polizei nahm in der Nacht zum Freitag in Dotzheim einen Exhibitionisten fest.

Gegen 23:45 Uhr meldete eine 22-jährige Wiesbadenerin der Polizei einen Mann, der sich vor ihr entblößt hatte. Sie war mit einer 28 Jahre alten Frau aus Bad Soden in deren Auto unterwegs. Als die 28-Jährige gerade in eine Parklücke fuhr, trat der Mann plötzlich an das Beifahrerfenster und manipulierte vor ihr an seinem Geschlechtsteil. Als die Fahrerin dies bemerkte, fuhr sie sofort davon. Anhand der Personenbeschreibung konnten die Polizisten den Täter in der Nähe festnehmen. Der 48 Jahre alte Mann aus Wiesbaden wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht und im Anschluss wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

2. Rabiate Rentnerin verteilt Stockhiebe, Wiesbaden, Frauenstein, Donnerstag, 20.06.2025, 20:50 Uhr

(cp) In Wiesbaden ist einer Seniorin offenbar der Geduldsfaden gerissen - weil sie sich gestört fühlte, ging die 89-Jährige mit einem Holzstecken rabiat auf zwei Kinder los.

Die zwei Jungs im Alter von acht und neun Jahren spielten am Abend zusammen und kletterten dabei gegen 20:50 Uhr auf eine Grundstücksmauer. Dies störte die 89-Jährige Grundstückseigentümerin und geriet dermaßen in Rage, dass sie mit einem Holzstecken nach den Jungs stocherte und ihnen damit auch auf die Hände schlug. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Frau.

3. Mit Stahlrohr zugeschlagen,

Wiesbaden, Schierstein, Saarstraße, Freitag, 20.06.2025, 20:54 Uhr

(cp)In Wiesbaden eskalierte Freitagabend ein Streit unter Nachbarn dermaßen, dass ein 57-Jähriger schließlich mit einem Stahlrohr auf seinen Kontrahenten einschlug.

Die beiden Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Saarstraße gerieten am Abend in Streit, nachdem der 57-Jährige seinen 48 Jahre alten Nachbarn getadelt hatte. Dieser hatte zuvor in den Garten des Hauses uriniert. Wie der Streit dermaßen eskalieren konnte ist unklar, letztlich schlug der 57-Jährige jedenfalls mehrfach mit einem Vierkantstahlrohr auf seinen Nachbarn ein. Dieser wurde hierbei zum Glück nur leicht verletzt, jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 57-Jährige muss sich nun in einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

4. Auf Sachbeschädigung folgt Körperverletzung, Wiesbaden, Bahnhofstraße, Freitag, 20.06.2025, 19.20 Uhr (akl) Ein 63 Jahre alter Mann lehnte sich am Freitagabend gegen 19.20 Uhr in der Bahnhofstraße mit seinen Unterarmen in ein dort geparktes Porsche Cabriolet. Der anwesende 35-jährige Fahrzeugverantwortliche aus Wiesbaden wollte dies unterbinden und schob diesen vom Auto weg. Daraufhin kam der 63-Jährige zum Fahrzeug zurück und trat mit dem Fuß gegen die Fahrertür, woraufhin der 35-Jährige ihn mit mehreren Schlägen niederstreckte und ihn bis zum Eintreffen einer Polizeistreife am Boden fixierte. Gegen Beide wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 mit der Ermittlungsgruppe beim 1. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

5. Außenspiegel abgetreten,

Wiesbaden, Oranienstraße, Sonntag, 22.06.2025, 01:57 Uhr (mm) Am frühen Sonntagmorgen trat eine unbekannte Person in Wiesbaden den Außenspiegel eines geparkten PKW ab. Der Fahrzeughalter hatte seinen schwarzen Volvo ordnungsgemäß in der Oranienstraße in Höhe der Hausnummer 25 geparkt. Um 01:57 Uhr konnte eine Zeugin beobachten, wie eine männliche Person grundlos den Außenspiegel abtrat und in Richtung Rheinstraße flüchtete. Die Zeugin konnte den Täter als männlich, 25-30 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild beschreiben. Zur Tatzeit trug er ein weißes Oberteil, schwarze Shorts und hatte eine Flasche in der Hand. Zudem wirkte er betrunken und schrie herum. Hinweise zu dem Täter nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 345-2140 entgegen.

6. Mit Faustschlägen niedergeschlagen,

Wiesbaden, Helenenstraße, Sonntag, 22.06.2025, 02:15 Uhr, (mm) Am frühen Sonntagmorgen schlug eine männliche Person einer anderen offenbar grundlos und unvermittelt in Wiesbaden ins Gesicht, wodurch diese zu Boden ging. Ein 28-jähriger Wiesbadener ging gegen kurz nach 02:00 Uhr durch die Helenenstraße, als er auf den Schläger traf. Dieser schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und lief in Begleitung von zwei Frauen weiter in Richtung der Bleichstraße. Der Geschlagene wurde durch den Schlag leicht verletzt und in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Um Hinweise zu dem Täter bittet das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 345-2140.

7. In Bäckerei eingebrochen,

Wiesbaden, Platter Straße, Freitag, 20.06.2025, 19:00 Uhr bis Samstag, 21.06.2025, 05:15 Uhr (js) Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Bäckerei in der Platter Straße ein. Der Einbrecher hebelte ein Fenster des Geschäftes auf und gelangte so in die Räumlichkeiten. Im Innenbereich wurden mehrere Schränke aufgebrochen und Bargeld entwendet. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der 0611/345-0 entgegen.

8. In Fitness-Studio eingebrochen,

Wiesbaden, Waldstraße, Freitag, 20.06.2025, 20:30 Uhr bis Samstag, 21.06.2025, 08:30 Uhr (js) Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag drangen Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Fitness-Studios in der Waldstraße ein. Der oder die Täter hebelten eine Terrassentür auf der Rückseite des Objektes auf, nachdem sie zuvor den Rollladen nach oben schoben. Im Innenbereich wurden dann mehrere Schubladen geöffnet und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Die Täter flüchteten im Anschluss unerkannt. Auch in diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei und nimmt Zeugenhinweise unter der 0611/345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell