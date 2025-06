Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Geschlagen und ausgeraubt+++Ins Gesicht geschossen

Wiesbaden (ots)

Geschlagen und ausgeraubt,

Wiesbaden, Taunusstraße 2, Donnerstag, 19.06.2025, 03:40 Uhr

(mm) Am frühen Donnerstagmorgen raubte ein Täter einen Passanten in Wiesbaden aus und erlangte so dessen Portemonnaie. Der 29-Jährige geriet mit dem Täter um 03:40 Uhr vor einem Lokal in der Taunusstraße zunächst in einen verbalen Streit. Dieser Streit führte im weiteren Verlauf zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der der Münchener stürzte und sich an der Hand verletzte. Er kam aber wieder auf die Beine und konnte flüchten. Später musste er dann feststellen, dass sein Portemonnaie fehlte. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, 1,85 Meter groß, südländische Erscheinung, dicke Statur, schwarzes, langes Haar, zum Zopf gebunden, schwarzer Schnauzbart, drei Tage Bart, schwarze Bekleidung. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer: 0611 345-0 entgegen.

Ins Gesicht geschossen,

Wiesbaden, Sylter Straße, Mittwoch, 18.06.2025, 23:13 Uhr

(mm) Am Späten Mittwochabend kam es in Wiesbaden zu Streitigkeiten zwischen zwei Verkehrsteilnehmern, in deren Verlauf einer der beiden eine Schusswaffe aus seinem Kofferraum holte und seinem Gegenüber ins Gesicht schoss. Ein 26-jähriger und ein 55-jähriger Wiesbadener befuhren um kurz nach 23:00 Uhr die Sylter Straße, als der 26-jährige plötzlich mit seinem Fahrzeug stehenblieb, um sich mit einem Passanten zu unterhalten. Hierdurch wurde die Fahrbahn blockiert was zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden Männern führte. Plötzlich holte der 26-Jährige eine Schusswaffe aus seinem Kofferraum und schoss dem 55-Jährigen hiermit aus kurzer Distanz ins Gesicht, wodurch dieser eine blutende Gesichtsverletzung und Haut- und Augenreizungen erlitt. Zunächst war nicht bekannt, ob es sich bei der Waffe um eine scharfe Schusswaffe gehandelt hatte. Der Täter flüchtete unmittelbar nach der Schussabgabe mit seinem PKW in unbekannter Richtung. Im Rahmen der Fahndung fanden Polizeibeamte zunächst den verlassenen PKW auf. Der Fahrer konnte erreicht werden und stellte sich auf einer Polizeidienststelle. Bei der Schusswaffe handelte es sich um eine Pfefferpistole. Diese wurde sichergestellt. Da der Fahrer vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ordnete die Polizei eine Blutentnahme an. Im Anschluss wurde der Beschuldigte entlassen. Der Geschädigte wurde durch die Schussabgabe leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung ebenfalls entlassen werden.

