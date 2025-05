Polizei Bielefeld

POL-BI: Gruppe bewirft Unbekannten mit Glasflasche

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Kriminalbeamte bitten um Hinweise zu einer Gruppe junger Männer, die in der Nacht auf Sonntag, 11.05.2025, einen Mann schlugen und mit einer Glasflasche nach ihm warfen. Auch die Identität des Opfers ist nicht geklärt.

Ein 18-jähriger Mann aus Spenge befuhr gegen 02:25 Uhr mit seinem Pkw die Herforder Straße in Fahrtrichtung Jahnplatz. An der Einmündung zur Friedrich-Verleger-Straße hielt er an einer roten Ampel. Dabei beobachtete er, dass eine Gruppe männlicher Jugendlicher auf einen Mann einschlug.

Anschließend wechselten die Personen die Straßenseite und aus der Gruppe heraus, warf jemand mit einer Flasche nach dem Mann. Diese landete auf dem Wagen des 18-Jährigen und hinterließ Lackkratzer auf der Motorhaube.

Die Polizei sucht sowohl das Opfer als auch die Tätergruppe. Bei der Gruppe soll es sich um etwa acht Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren mit schwarzen Haaren und einem südländischen Erscheinungsbild gehandelt haben. Einer von ihnen trug einen weißen Pullover und eine schwarze Jogginghose.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

