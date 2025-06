Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Einbruch Sommermarkt+++Raub+++Bus beschädigt+++2 Einbrüche in Bäckereien+++Wohnungseinbruch+++

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch Sommermarkt,

Wiesbaden, Mauritiusplatz, Sonntag, 08.06.2025, 04:52 Uhr

(nm) Zwei unbekannte Täter brachen am frühen Sonntagmorgen in die Verkaufsstände des Sommermarktes ein. Um 04:52 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Täter Zutritt zu den Verkaufsständen des Sommermarktes auf dem Mauritiusplatz. Dabei gingen sie sehr rabiat vor und versuchten die Rollläden der Stände einzudrücken und herauszureißen. Da jedoch kein Bargeld aufzufinden war, musste das Duo unverrichteter Dinge die Örtlichkeit verlassen. Die beiden Täter sollen zwischen 15 und 20 Jahre alt gewesen sein. Einer soll ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt und eine dunkle Jeans und ein Pullover getragen haben. Der Zweite habe südländisch ausgesehen und soll einen schwarzen Pullover sowie eine dunkle Hose und weiße Schuhe getragen haben. Der Sachschaden wird mit ungefähr 3.000 Euro beziffert. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

2. Halskette und Tasche geraubt,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Sonntag, 08.06.2025, 06:05 Uhr (js) Am Sonntagmorgen wurde ein 27-jähriger Wiesbadener um kurz nach sechs Uhr Opfer eines Raubes. Der Geschädigte befand sich zur Tatzeit an seiner Hauseingangstür und war im Begriff, diese aufzuschließen, als er unvermittelt von zwei unbekannten Tätern angegangen und mit Pfefferspray attackiert wurde. Eine der Personen entriss dem Wiesbadener seine Halskette, während die zweite Person die vom Geschädigten mitgeführte Umhängetasche entwendete. Die Täter flüchteten im Anschluss in Richtung Schwalbacher Straße. Beide Personen waren schwarz gekleidet und trugen jeweils einen schwarzen Schal zur Vermummung im Gesicht. Es soll sich augenscheinlich um Jugendliche gehandelt haben, von denen einer ca. 1,50 m, der andere etwas größer gewesen sein soll. Der Geschädigte wurde von einer hinzugezogenen Rettungswagenbesatzung erstversorgt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus verbracht werden. Zeugenhinweise nimmt das Wiesbadener Haus des Jugendrechts unter der 0611/345-0 entgegen.

3. Linienbus beschädigt,

Wiesbaden, Rheinstraße, Sonntag, 08.06.2025, 16:04 Uhr

(js) Am Sonntagnachmittag wurde die Tür eines Linienbusses durch eine bislang unbekannte Person nicht unerheblich beschädigt. Der Fahrer eines Linienbusses hielt gegen kurz nach 16 Uhr an der Haltestelle Rheinstraße an und verweilte dort einen Moment. Ein Fahrgast, der kurz zuvor in den Bus gestiegen war, verließ diesen nun und beschädigte die hintere Tür des Busses, sodass diese nicht mehr zu schließen war. Es entstand erheblicher Sachschaden von geschätzt 5.000 Euro. Der Täter wird als männlich, etwa 1,90 m groß, von kräftiger Statur, bekleidet mit einem grauen Hoodie, beschrieben. Zeugenhinweise hierzu nimmt das 1. Polizeirevier unter der 0611/345-2140 entgegen.

4. Einbruch in Bäckerei,

Wiesbaden, Brunhildenstraße, Sonntag, 08.06.2025, 14:50 Uhr bis Montag, 09.06.2025, 04:45 Uhr

(nm) Zwischen Sonntag und Montag brachen Unbekannte in eine Bäckerei in der Brunhildenstraße ein. Zwischen Sonntag, 14:50 Uhr und Montag, 04:45 gelangten die Täter durch die Schiebetür in die Bäckerei und erbeuteten die Tasche eines Mitarbeiters mit einem höheren Geldbetrag. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

5. Weiterer Einbruch in Bäckerei,

Wiesbaden, Platter Straße, Montag, 09.06.2025, 01:52 Uhr

(nm) Montagnacht gelangten Unbekannte in eine Bäckerei in der Platter Straße. Um 01:52 Uhr konnten Anwohner laute Schläge wahrnehmen und sahen, wie ein unbekannter Täter mit einem Vorschlaghammer aus dem Haus in der Platter Straße rannte und mit einem weiteren männlichen Täter in Richtung Kastellstraße flüchtete. Das Duo brach die Hauseingangstür des Wohn/Geschäftshauses auf und verschaffte sich durch den Hintereingang Zutritt in die Bäckerei. Dort wurde mit einem Vorschlaghammer der Tresor zerstört. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht gesagt werden. Der Täter mit dem Hammer soll etwa 180cm groß und schlank gewesen sein. Er habe eine helle Hautfarbe gehabt und soll dunkel gekleidet gewesen sein. Er soll entweder einen Bart oder eine Haube um den Mund/Kinnbereich getragen haben. Der zweite Täter sei etwas kleiner gewesen, habe ebenfalls eine helle Hautfarbe und dunkle Kleidung getragen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

6. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Marcobrunnerstraße, Sonntag, 08.06.2025, 05:30 Uhr.

(nm) Für einen ordentlichen Schreck sorgte ein dreister Dieb, als er am Sonntagmorgen in eine Wohnung in der Marcobrunnerstraße einstieg. Gegen 05:30 Uhr verschaffte sich der Täter durch ein gekipptes Fenster Zugang zu der Wohnung in der Marcobrunnerstraße. Jedoch rechnete dieser nicht mit dem wachwerdenden Bewohner. Der Täter flüchtete daraufhin, mit dem Autoschlüssel des Bewohners, wieder aus dem Fenster in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell