POL-WI-KvD: Angriff mit Gaspistole+++Geldbörse geraubt+++Kraftfahrzeugrennen+++Auseinandersetzung mit Werkzeug+++Pfefferspray eingesetzt+++Einbrüche+++Geldbörse entwendet+++Unfall unter dem Einfluss von Alkohol

1. Angriff mit Gaspistole,

Wiesbaden, Bertramstraße, Freitag, 30.05.2025, 15:59 Uhr

(mm)Am Freitagnachmittag schoss einer von zwei jungen Erwachsenen einem 19-Jährigen in Wiesbaden unvermittelt mit einer Gaspistole ins Gesicht. Die beiden Täter sprachen den Wiesbadener um kurz vor 16:00 Uhr in der Bertramstraße in Höhe der Hellmundstraße an und forderten ihn auf, mit um die Ecke zu kommen. Dem kam er nach, worauf einer der beiden ihm unvermittelt mit einer Gaspistole zunächst in den Rücken und dann aus kürzester Distanz ins Gesicht schoss. Die Täter flüchteten unerkannt. Der Angegriffene kann diese als männlich, 1,80 Meter groß, 20 Jahre alt beschreiben. Der Schütze hatte einen mitteleuropäischen Phänotyp, blonde, zur Seite gestylte Haar und war mit einem hellen T-Shirt und einer hellen, kurzen Hose bekleidet. Sein Begleiter hatte einen südländischen Phänotyp und dunkle, zur Seite gestylte Haare. Er trug einen dunklen Trainingsanzug und eine goldene Halskette. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer 0611 345-0 entgegen.

2. Nach Schlägerei Geldbörse geraubt,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Samstag, 31.05.2025, 04:10 Uhr

(dme)Nach einer Schlägerei vor einer Diskothek in der Schwalbacher Straße in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 41-jähriger Mann seiner Geldbörse beraubt. Der 41-jährige Mainzer geriet in der dortigen Diskothek zunächst mit einem Unbekannten in eine verbale Auseinandersetzung. In der Folge verlagerte sich das Geschehen in den Außenbereich. Dort sei dem Geschädigten von einem Täter auf den Hinterkopf geschlagen worden. Kurz darauf sei ein weiterer Täter hinzugekommen. Beide Unbekannte hätten dann auf den am Boden liegenden Geschädigten eingetreten. Nach der Auseinandersetzung stellte der Geschädigte das Fehlen seiner Geldbörse fest, weshalb davon ausgegangen wird, dass diese im Zuge der Auseinandersetzung von einem der Täter an sich genommen wurde. Die unbekannten Täter können folgendermaßen beschrieben werden. Der erste Mann sei etwa 25 Jahre alt und habe braune Haare. Bekleidet gewesen sei er mit einem weißen T-Shirt mit einer Applikation auf der Brust. Der zweite Mann war dunkel gekleidet. Näheres ist bislang nicht bekannt. Der 41-Jährige wurde bei der Schlägerei nicht unerheblich verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

3. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen,

Wiesbaden, Mainzer Straße, Sonntag, 01.06.2025, 00:50 Uhr

(dme)Durch Kräfte der Einsatzkonzeption "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Mainzer Straße ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen festgestellt. Eine Streife der Stadtpolizei befand sich gegen 00:50 Uhr auf der Mainzer Straße als ihr drei Autos, ein schwarzer BMX X5, eine weiße Mercedes C-Klasse mit Bad Schwalbacher Kennzeichen und ein dunkler Audi auffielen, welche in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs waren und hierbei mehrfach stark beschleunigten und andere Verkehrsteilnehmer durch schnelle Spurwechsel gefährdeten. Hierbei wurden Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erreicht. Der BMW X5 konnte daraufhin einer Kontrolle unterzogen werden. Die anderen beiden Autos entfernten sich in Richtung BAB 671. Im Zuge der Kontrolle wurde der BMW X5, der Führerschein des 21-jährigen Fahrers aus Taunusstein, sowie die Mobiltelefone aller Fahrzeuginsassen sichergestellt. Der Regionale Verkehrsdienst ermittelt wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Verkehrsteilnehmer, welche gegebenenfalls durch die Fahrweise der Fahrzeugführer gefährdet wurden oder Beobachtungen hierzu gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2240 zu melden.

4. Auseinandersetzung mit Werkzeug,

Wiesbaden, Adolfsallee, Sonntag, 01.06.2025, 03:45 Uhr

(dme)In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es in einer Grünanlage in der Adolfsallee zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der beide verletzt wurden. Durch Zeugen konnte gegen 03:45 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen beobachtet werden. Zeitnah eintreffende Streifen der Polizei konnten zunächst einen 39-jährigen Mann mit oberflächlichen Schnittverletzungen feststellen. Im Zuge der weiteren Maßnahmen konnte im Nahbereich dann auch der mutmaßliche Täter, ein 34-jähriger Mann, angetroffen und festgenommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der 34-jährige seinen 39-jährigen Kontrahenten mit einem unbekannten Gegenstand angriff und ihn hierdurch verletzte. Im Zuge der Auseinandersetzung verletzte sich der Beschuldigte auch selbst. Das verwendete Tatwerkzeug konnte bislang nicht aufgefunden werden. Der 39-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Der 34-jährige mutmaßliche Täter musste sich auf einem nahegelegenen Polizeirevier weiteren Maßnahmen unterziehen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung wurde gegen ihn eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

5. Pfefferspray eingesetzt,

Wiesbaden, Hellmundstraße, Samstag, 31.05.2025, 19:10 Uhr

(dme)Am frühen Samstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Beteiligten in der Hellmundstraße im Wiesbadener Westend, bei der einer ein Pfefferspray einsetzt. Die Polizei wurde gegen 19:10 Uhr von einem 33-jährigen Mann aus Raunheim darüber in Kenntnis gesetzt, dass er soeben von einer anderen Person in der Hellmundstraße mit einem Pfefferspray attackiert worden sei. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der zweite Beteiligte, ein 29-jähriger Wiesbadener angetroffen werden. Dieser schilderte, dass er zuerst von dem 33-jährigen geschlagen worden sei und sich mit dem Pfefferspray lediglich hiergegen zur Wehr gesetzt habe. Gegen beide Beteiligte wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, die den genauen Hergang der Auseinandersetzung klären sollen. Hinweise hierzu nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2140 entgegen.

6. Einbruchdiebstahl in Massagestudio,

Wiesbaden, Spiegelgasse, Freitag, 30.05.2025, 04:48 Uhr

(mm)Am frühen Freitagmorgen stieg eine unbekannte Person über ein gekipptes Oberlicht in ein Massagestudio in Wiesbaden ein und entwendete eine Armbanduhr. Der Täter kletterte um 04:48 Uhr auf einen vor dem Studio in der Spiegelgasse abgestellten Stuhl, griff durch das gekippte Oberlicht und konnte dieses so aushängen. Im weiteren Verlauf klettert er durch die so geschaffene Öffnung in das Innere und durchsuchte die Räumlichkeiten. Er entwendete eine Armbanduhr und flüchtete unerkannt. Es liegt eine Beschreibung des Täters vor: männlich, 1,80 Meter groß, schlanke Statur. Der Täter hat einen Schnurr- und Kinnbart und war bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover, einer dunkelblauen Hose, schwarzen Turnschuhe und blauen Handschuhen. Er führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Hinweise zu dem Täter bitte unter der Telefonnummer 0611 345-0.

7. Zwei Täter steigen in Restaurant ein und entwenden Bargeld, Wiesbaden, Scheffelstraße, Freitag, 30.05.2025, 02:40 Uhr

(mm)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen zwei Täter in ein Restaurant in Wiesbaden ein und entwendeten aus dem Innenraum Bargeld. Die Täter begaben sich gegen 02:40 Uhr auf die Terrasse auf der Vorderseite des Restaurants in der Scheffelstraße. Hier hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in den Schankraum. Diesen durchsuchten sie und entwendeten letztendlich Bargeld. Die Täter flüchteten unerkannt. Sie können als männlich und schlank beschrieben werden. Einer trug einen schwarzen Kapuzenpullover, graue Jeans und weiße Turnschuhe. Er führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Der zweite hatte schwarze lange Haare, die zum Zopf gebunden waren. Er war bekleidet mit einem blauen Jogginganzug, einer weißen Weste und schwarzen Turnschuhen. Dieser trug zudem ein helles Basecap. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 345-0 entgegen.

8. Geldbörse aus Auto entwendet,

Wiesbaden - Biebrich, Hagenauer Straße, Samstag, 31.05.2025, 11:30 Uhr

(nm)Am Samstagmittag erbeuteten zwei unbekannte Personen eine Geldbörse aus einem Auto in Wiesbaden Biebrich. Die Geschädigte befand sich am Samstag um 11:30 Uhr an ihrem Fahrzeug in der Hagenauer Straße, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Diese Ablenkung nutzte eine weitere Person aus und nahm die Geldbörse der Dame aus dem Fahrzeug an sich. Beide konnten vom Tatort unerkannt flüchten. Der Mann wird als Südländer beschrieben, ca. 180cm groß und Ende 30. Er soll dunkle, schwarze Haare gehabt haben und sei Vollschlank gewesen. Getragen habe er eine dunkle Hose, ein schwarzes T-Shirt und schwarze Schuhe. Er soll nur Französisch gesprochen haben. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-2540 entgegen.

9. Unfall unter dem Einfluss von Alkohol verursacht, Wiesbaden, Mainzer Straße, Samstag, 31.05.2025, 04:19 Uhr

(mm)Zu einem Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol kam es am frühen Samstagmorgen in Wiesbaden. Ein 33-jähriger Frankfurter befuhr um 04:19 Uhr mit seinem weißen VW Up die Mainzer Straße in Fahrtrichtung Autobahn. Kurz hinter einem Fitnessstudio kam er ohne Einfluss eines anderen Verkehrsteilnehmers nach links von der Fahrbahn ab und fuhr auf den hohen Bordstein. Im Rahmen der sich anschließenden Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,41 Promille, was dazu führte, dass dieser die Beamten zur Blutentnahme begleiten musste. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

10. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, Freitag, 30.05.2025, 19:00 Uhr bis Samstag, 31.05.2025, 03:00 Uhr, Samstag, 31.05.2025, 19:00 Uhr bis Sonntag, 01.06.2025, 03:00 Uhr

(dme)In den beiden Nächten des vergangenen Wochenendes führten die Stadtpolizei Wiesbaden und die Landespolizei mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Einsatzkonzeption "Sicheres Wiesbaden" durch.

Die Schwerpunkte der Kontrollmaßnahmen lagen im Bereich des Einkaufszentrums am Wiesbadener Hauptbahnhof, dem Luisenplatz, der Reisinger Anlagen, dem Warmen Damm, dem Einkaufszentrum Schelmengraben und der Rheinstraße. Auch in der Waffenverbotszone in der Fußgängerzone fanden Kontrollen statt. Verbotene Gegenstände wurden hierbei nicht aufgefunden. Weiterhin waren die Kräfte auf der Freudenberger Kerb und dem Kranzplatzfest präsent.

An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Durch die Einsatzkräfte wurden in beiden Nächten verschiedene Personengruppen mit insgesamt 81 Personen kontrolliert. Darüber hinaus wurde der Regeldienst der Wiesbadener Polizeireviere bei verschiedenen Einsatzanlässen unterstützt. Die Stadt Wiesbaden und die Landespolizei Hessen werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

