Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Widerstand+++Im Bus geschlagen+++Mit Pfefferspray besprüht+++Autos aufgebrochen+++Fahrzeuge beschädigt+++Cannabisplantage aufgeflogen+++Polizeibeamte bedroht+++Mülltonne in Brand gesetzt+++Randalierer

Wiesbaden (ots)

1. Widerstand,

Wiesbaden, Richard-Wagner-Straße, Freitag, 16.05.25, 19.10 Uhr

(akl) Nach einem Streit am Freitagabend gegen 19.10 Uhr sollte ein 22-jähriger Mann die Wohnung in der Richard-Wagner-Straße verlassen. Gegen eine entsprechende Verfügung der einschreitenden Polizeibeamten sperrte er sich und schlug und trat um sich. Letztlich wurde er gefesselt und einer Fachklinik vorgestellt. Bei der Auseinandersetzung wurden sowohl der 22-Jährige als auch die beiden Polizeibeamten leicht verletzt.

2. Im Bus geschlagen,

Wiesbaden, Moritzstraße, Freitag, 16.05.2025, 19.50 Uhr

(akl) Ein 18 Jahre alter Mann aus Wiesbaden ist am Freitagabend gegen 19.50 Uhr in einem Stadtbus auf Höhe der Moritzstraße von einem Unbekannten mehrfach ins Gesicht geschlagen worden. Nachdem er auch noch mehrfach gegen den Körper des 18Jährigen getreten habe, sei der Aggressor aus dem Bus geflüchtet. Der Angreifer sei männlich, etwa 170 - 180 cm groß mit schmaler Statur und südländischem Phänotyp gewesen. Er habe einen Dreitagebart und kurze schwarze Haare getragen und sei mit einer dunklen Hose und einem weißen Hemd bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345 - 2140 entgegen.

3. Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden, Adelheidstraße, Samstag, 17.05.2025, 06:15 Uhr

(dme)Am frühen Samstagmorgen kam es in der Adelheidstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Beteiligten, bei der einer ein Pfefferspray einsetzte.

Die Polizei wurde erst eine halbe Stunde nach der Tat über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Anhand der Befragung des geschädigten 68-jährigen geriet dieser gegen 06:15 Uhr mit einem bislang Unbekannten in der Adelheidstraße aneinander. Im Zuge dessen sei der Geschädigte mit einem Pfefferspray besprüht worden. Anschließend habe er sich nach Hause geflüchtet und erst dann die Polizei verständigt. Der 68-jährige erlitt durch den Angriff Augenreizungen, musste aber nicht weiter behandelt werden.

Vom Täter ist lediglich bekannt, dass dieser ein südländisches Erscheinungsbild aufweise und etwa 1,60 - 1,70 m groß sei. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2140 entgegen.

4. In mehrere Autos eingebrochen

Wiesbaden, Graf-von-Galen-Straße / Hermann-Brill-Straße / Daimlerstraße, Freitag, 16.05.2025, 18:00 Uhr bis Samstag, 17.05.2025, 12:00 Uhr

(dme)In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in mehrere geparkte Autos in der Graf-von-Galen-Straße, der Hermann-Brill-Straße und der Daimlerstraße ein.

Die unbekannten Täter verschafften sich gegen 02:45 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einem in der Graf-von-Galen-Straße geparkten Range Rover. Aus dem Innenraum wurden daraufhin Dokumente und Bargeld entwendet. Durch das Öffnen des Fahrzeugs wurde jedoch die Alarmanlage ausgelöst, woraufhin die Täter unerkannt flüchteten. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht mehr zum Ergreifen der Täter.

Zwischen Freitagabend, 19:00 Uhr und Samstagvormittag, 10:40 Uhr wurden zwei weitere in der Hermann-Brill-Straße geparkte Autos geöffnet. An einem der Fahrzeuge wurde eine Seitenscheibe heruntergedrückt, sodass die Täter in das Fahrzeug greifen und die Verriegelung öffnen konnten. Auch hier wurden Bargeld und persönliche Gegenstände entwendet.

Auch in der Daimlerstraße wurde zwischen Freitagabend, 18:00 Uhr und Samstagmittag, 12:00 Uhr ein mutmaßlich unverschlossenes Fahrzeug angegangen. Aus dem Innenraum wurden erneut verschiedene Dokumente sowie Bargeld entnommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Diebstählen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

5. Fahrzeuge beschädigt,

Wiesbaden, Elsa-Brändström-Straße, Freitag, 16.05.2025, 20:45 Uhr bis Samstag, 17.05.2025, 08:30 Uhr

(dme)Im Zeitraum zwischen Freitagabend, 20:45 Uhr und Samstagmorgen, 08:30 Uhr wurden durch unbekannte Täter mehrere geparkte Autos in der Biebricher Elsa-Brändström-Straße beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde hierbei gegen drei Fahrzeuge getreten. Diese wurden hierdurch beschädigt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2540 mit dem 5. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

6. Cannabisplantage aufgeflogen,

Wiesbaden-Biebrich, Samstag, 17.05.2025, 13:40 Uhr

(dme)Im Zuge eines Einsatzes von Feuerwehr und Polizei wegen eines ausgelösten Rauchwarnmelders wurde Samstagmittag in der betroffenen Wohnung eine Cannabisplantage festgestellt.

Feuerwehr und Polizei rückten am Samstagmittag gegen 13:40 Uhr zu einem Einsatz aus, nachdem in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses der Rauchwarnmelder ausgelöst hatte. Im Zuge der weiteren Maßnahmen stellte sich heraus, dass das Gerät lediglich ausgelöst hatte, da Kochgut bei der Zubereitung angebrannt war. Bei der Kontrolle der übrigen Räume wurde allerdings in einem der Zimmer eine Cannabisplantage festgestellt. Neben den Pflanzen konnte auch bereits verpacktes Marihuana aufgefunden werden.

Der 69-jährige Wohnungsinhaber muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

7. Nach Ladendiebstahl Polizeibeamte bedroht, Wiesbaden, Hagenauer Straße, Samstag, 17.05.2025, 12:30 Uhr

(dme)Samstagmittag kam es in einem Geschäft in der Hagenauer Straße zu einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl durch vier Personen. Zwei weibliche Täterinnen bedrohten und beleidigten die eingesetzten Polizeibeamten im Nachgang.

Gegen 12:30 Uhr wurde die Polizei über einen gemeinschaftlichen Ladendiebstahl durch zwei männliche und zwei weibliche Personen in einem Geschäft in der Hagenauer Straße informiert. Vor Ort konnte noch eine der Täterinnen, eine 25-jährige Wiesbadenerin, angetroffen werden. Das zuvor aus dem Geschäft entwendete Diebesgut wurde bei ihr aufgefunden. Ihre Komplizen waren allerdings bereits geflüchtet. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen bedrohte und beleidigte die Frau die beiden eingesetzten Polizeibeamten. Sie wurde nach Beendigung aller Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Im weiteren Verlauf konnte eine ebenfalls 25-jährige mutmaßliche Mittäterin ermittelt werden. Bei einem Telefonat mit den Polizeibeamten, äußerte sie sich ähnlich respektlos, sodass sich beide Frauen nun, neben dem Ladendiebstahl auch in separaten Verfahren wegen der Bedrohung und der Beleidigungen verantworten müssen.

Zu den beiden männlichen Tätern liegt bislang keine aussagekräftige Beschreibung vor. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2540 entgegen.

8. Mülltonne in Brand gesetzt,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Samstag, 17.05.2025, 20:30 Uhr

(dme)Am Samstagabend wurde eine Mülltonne am Wiesbadener Hauptbahnhof von einer männlichen Person in Brand gesetzt. Der Tatverdächtige konnte im Nahbereich angetroffen werden.

Gegen 20:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über eine brennende Mülltonne auf dem Bahnhofsplatz in Wiesbaden in Kenntnis gesetzt. Im Zuge der ersten Ermittlungen konnten Hinweise zu einer männlichen Person gewonnen werden, welche zunächst ein Kissen angezündet und dieses dann in der Mülltonne entsorgt hatte. Die ebenfalls verständigte Feuerwehr konnte die brennende Mülltonne schnell löschen, sodass sich der entstandene Sachschaden lediglich auf den Wert der Mülltonne belief. Durch eine Streife der Bundespolizei konnte daraufhin im Nahbereich ein 39-jähriger Tatverdächtiger angetroffen werden. Nach der Feststellung seiner Personalien wurde der Mann vor Ort entlassen.

Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

9. Betrunkener Randalierer,

Wiesbaden, Römerberg, Samstag, 17.05.2025, 21:15 Uhr

(dme)Samstagabend wollte sich ein betrunkener Randalierer Zutritt zu einem Lokal am Römerberg in Wiesbaden verschaffen. Der Abend endete für ihn im Polizeigewahrsam.

Ein 31-jähriger begehrte gegen 21:15 Uhr Zutritt zu einem Lokal am Römerberg. Als ihm dies unter anderem auf Grund seiner Alkoholisierung verweigert wurde, reagierte der Mann aggressiv und schlug mit der Faust die Glasscheibe eines Aushangkastens kaputt. Hierbei verletzte er sich selbst an der Hand. Der 31-Jährige konnte von vor Ort befindlichen Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. In der Folge wurde er auf einem nahegelegenen Polizeirevier von der Besatzung eines Rettungswagens medizinisch begutachtet. Anschließend musste der Randalierer auf Grund seiner erheblichen Alkoholisierung den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

10. Sachbeschädigung an 27 Kraftfahrzeugen, Wiesbaden, Biebrich, Samstag, 17.05.2025, 03:50 Uhr - 04:27 Uhr

(jst) Am Samstagmorgen kam es zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen entlang der Biebricher Allee sowie im Ortskern Biebrich. Eine Zeugin beobachtete gegen 03:50 Uhr einen männlichen Täter, der Kennzeichen von Kraftfahrzeugen abriss. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Täter zunächst nicht angetroffen werden. Gegen 04:24 Uhr kam es zu weiteren Mitteilungen über eine randalierende männliche Person aus den Bereichen Riehlstraße und Salizéstraße.

In der Teplitzstraße konnte der stark alkoholisierte Täter, ein 28-jähriger Deutscher aus dem Odenwaldkreis, schließlich durch Polizeikräfte festgenommen werden.

Nach ersten Ermittlungen beschädigte der Täter insgesamt mindestens 27 Kraftfahrzeuge, überwiegend durch Abreißen der Kennzeichen oder der Scheibenwischer. Einige Kennzeichen konnten bisher noch nicht aufgefunden werden. Darüber hinaus beschädigte der Täter mindestens eine Hauseingangstür in der Riehlstraße.

Der stark alkoholisierte Täter wurde zwecks Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Das 5. Polizeirevier Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der 0611/345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell