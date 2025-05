POL-WI-KvD: Autos entwendet+++Exhibitionisten zugange+++Unbekannter schlägt zu+++Rabiate Ladendiebe+++Widerstände+++Körperverletzung+++Sicheres Wiesbaden+++Kappe von Kopf geschlagen+++PKW als Waffe benutzt

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

1. Mehrere Exhibitionisten in Wiesbaden, Wiesbaden, Kastel / Dotzheim / Westend, Freitag, 09.05.2025, 15:01 Uhr, 20:00 Uhr, 22:50 Uhr / Samstag, 10.05.2025, 17:15 Uhr

(cp)In Wiesbaden waren am Wochenende gleich vier Exhibitionisten unterwegs. Zwei von ihnen wurden festgenommen. Im Bereich der Rampenstraße in Mz.-Kastel zeigte sich am Freitag gegen 15:00 Uhr ein unbekannter Mann einer Frau in schamverletzender Art und Weise. Er stand an einem Geländer oberhalb der dortigen Sportanlage und manipulierte dort an seinem entblößten Geschlechtsteil. Der Exhibitionist soll circa 50 Jahre alt, etwa 175 cm groß und leicht korpulent gewesen sein. Er habe helle Haut gehabt, sei von "europäischer Erscheinung" gewesen und ein graues T-Shirt, Jeans sowie ein graues Basecap getragen. Gegen 20:00 Uhr traf es dann eine Dame im Weilburger Tal. Ein Unbekannter kam ihr hier mit heruntergelassener Hose und erregtem Glied entgegen. Dieser Mann soll etwa 25 Jahre alt, circa 165 cm groß und sehr schlank gewesen sein. Er habe "südländisch" ausgesehen, habe schwarze Haare und sei mit einem schwarzen Hoodie und einer dunklen Hose bekleidet gewesen. Zudem habe er einen grauen Beutel dabeigehabt. Ein 45-Jahre alter Mann aus Wiesbaden entblößte sich ebenfalls am Freitag, um 22:50 Uhr an einer Bushaltestelle in der Ludwig-Erhard-Straße. Hier mussten zunächst mehrere wartende Fahrgäste, Patientinnen und Patienten, sowie Personal der angrenzenden Klinik mit ansehen, wie der Mann dort urinierte. Als er anschließend begann an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren wurde die Polizei alarmiert, die den Mann festnahm.

Zuletzt schlug dann am Samstagabend ein 23-Jähriger im Westend zu. Der aus Wiesbaden stammende Mann stellte sich gegen 17:15 Uhr in der Hellmundstraße plötzlich mit heruntergelassener Hose vor eine Passantin, starrte sie an und manipulierte an seinem Glied. Die Geschädigte begab sich zunächst in die WG von Bekannten und ging dann später zum 1. Revier. Auf dem Weg dorthin erkannte sie den Täter wieder und eine Fußstreife konnte ihn kurze Zeit später festnehmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0611 3450 zu melden.

2. Dreiste Ladendiebe werden gewalttätig Wiesbaden, Mitte, Langgasse, Samstag, 10.05.2025, 19:05 Uhr

(cp)Als besonders dreist und zudem äußerst gewalttätig erwies sich ein Diebespaar am Samstagabend in Wiesbaden. Nachdem sie von Angestellten eines Blumengeschäfts ertappt wurden, schlugen sie brutal auf diese ein. Bei der Festnahme wurde dann auch noch Widerstand geleistet.

Eine 42 Jahre alte Frau aus Wiesbaden betrat gegen 19:00 Uhr ein bereits geschlossenes Blumengeschäft in der Langgasse. Obschon sie auf den Ladenschluss hingewiesen wurde, bestand sie darauf einen Blumenstrauß haben zu wollen und schrie die Mitarbeiterin rüde an. Kurze Zeit später verließ sie dann zwar den Laden, ließ hierbei aber einen Strauß Blumen mitgehen. Die 39 Jahre alte Verkäuferin lief ihr nach und versuchte sie festzuhalten. Hieraufhin schlugen und traten die Täterin sowie deren bisher vor dem Laden wartende 35-jährigen Begleiter zusammen auf die 39-Jährige Verkäuferin ein, welche hierdurch zu Boden ging. Zwei 21-jährige Kollegen der Verkäuferin bemerkten dies, eilten ihr auch sofort zur Hilfe, wurden nun aber ebenfalls von den beiden geschlagen und getreten. Ein Bundespolizeibeamter, der dort zufällig in seiner Freizeit unterwegs war, sah dies schritt sofort ein und konnte den 35-jährigen Täter überwältigen. Zusammen mit einer Passantin hielt er ihn fest, bis kurze Zeit späterer mehreren Streifen eintrafen. Bei ihrer Festnahme beleidigte die Täterin die Polizeibeamten fortwährend sowie besonders lautstark und leistete dann auch noch Widerstand, indem sie einem Beamten gegen das Bein trat. Beide Täter waren deutlich alkoholisiert. Der Mann hatte laut Vortest rund 1,7 Promille Alkohol im Blut und die Frau lag mit rund 1,6 Promille nur knapp dahinter. Auf dem Revier mussten sie unter anderem eine Blutprobe sich ergehen lassen und mussten nach Abschluss der Maßnahmen die Nacht in einer Zelle verbringen. Die Verkäuferin erlitt bei der Auseinandersetzung unter anderem eine Kopfplatzwunde und musste im Krankenhaus behandelt werden. Auch ihre beiden Kollegen wurden leicht verletzt, kamen aber mit Schürfungen und Prellungen davon. Der Polizeibeamte wurde nicht verletzt.

3. Rabiate Ladendiebe,

Wiesbaden, Delkenheim, Pfarrmorgen, Freitag, 09.05.2025, 19:19 Uhr bis 19:23 Uhr,

(nm) Vier junge Ladendiebe betraten Freitagabend einen Lebensmittelmarkt in Delkenheim und entwendeten Getränke. Die Gruppe befand sich gegen 19:20 Uhr in dem Lebensmittelmarkt in der Straße "Pfarrmorgen" und steckten zwei Getränke in ihren Rucksack, um diese nicht bezahlen zu müssen. Als die Jugendlichen den Markt verlassen wollten, rissen sie sich aus dem Griff des 40jährige Geschädigte los. Drei konnten unerkannt flüchten. Alle drei seien männlich gewesen. Einer habe blonde kurze Haare und soll eine Brille sowie einen schwarzen Trainingsanzug der Marke Adidas getragen haben. Ein weiterer sei ca. 2,00 m groß gewesen und habe eine beige Kappe sowie eine graue Sweatshirt-Jacke getragen. Der Dritte habe dunkle, kurze Haare und sei mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen "Gucci" Umhängetasche bekleidet gewesen. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Nummer 0611 345-0 entgegen.

4. Unbekannter schlägt zu,

Wiesbaden Rheingauviertel, Dotzheimer Straße, Freitag, 09.05.2025, 18:45 Uhr

(cp)Auf einem Tankstellengelände in der Dotzheimer Straße schlug am Freitagabend ein Unbekannter auf einen 37-jährigen Mann aus Wiesbaden ein und flüchtete.

Die beiden Männer trafen am Freitag gegen 18:45 Uhr an der nahe des 2. Rings gelegenen Tankstelle aufeinander. Der 37-Jährige soll zunächst mehrere unbekannte Insassen eines Autos beleidigt haben. Hieraufhin habe ein bis dahin unbeteiligter Mann den 37-Jähigen zu Fuß verfolgt und zur Rede gestellt. Dies mündete schließlich darin, dass der Unbekannte dem Geschädigten einen Fausthieb ins Gesicht verpasst haben soll. Da der Täter mehrere große Ringe an den Fingern getragen habe, wurde der 37-Jährige nicht unerheblich verletzt. Der Täter flüchte anschließend und konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Er wurde als circa 35 Jahre alt und etwa 170 cm groß beschrieben. Er sei mit einem roten Pullover und Jeans bekleidet gewesen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 345-2340 beim 3. Polizeirevier zu melden.

5. Einfach zugeschlagen,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße Ecke Luisenstraße, Freitag, 09.05.2025, 16:15 Uhr

(nm) Ein Unbekannter schlug am Freitagnachmittag in der Schwalbacher Straße auf die Geschädigte ein. Um 16:15 Uhr befand sich die 15jährige Geschädigte in der Schwalbacher Straße Ecke Luisenstraße und wurde unvermittelt durch den unbekannten Täter mit der Faust in die Rippen geschlagen. Der Mann soll ca. 170 cm groß gewesen sein um ein mitteleuropäisches Aussehen gehabt haben. Er habe blonde, schulterlange Haare und einen blonden, langen Bart sowie ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Bekleidet gewesen sei er mit einem grauen, kürzeren Hoodie und einer grauen Jogginghose. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Nummer 0611 345-2140 entgegen.

6. An Banner gezündelt,

Wiesbaden, Mitte, Friedrich-Ebert-Allee, Freitag, 09.05.2025, 21:55 Uhr

(cp)Ein Brandstifter setzte Freitagnacht ein Werbebanner des Wiesbadener Museums in Brand. Er wurde festgenommen.

Der 40 Jahre alte Mann aus Darmstadt wurde um 21:55 Uhr von mehreren Zeugen dabei beobachtet, wie er ein an den Kollonaden des Museums angebrachtes Werbebanner ankokelte. Als dieser die Zeugen bemerkte, versuchte er sich aus dem Stab zu machen. Die Zeugen folgten ihm jedoch und alarmierten die Polizei. Der 41-Jährige versuchte sich zwar unweit des Tatorts zu verstecken, konnte dann aber zügig festgenommen werden.

7. Auto entwendet,

Wiesbaden, Südost, Schinkelstraße, Donnerstag, 08.05.2025, 13:00 Uhr bis Freitag, 09.05.2025, 12:00 Uhr

(cp)Unbekannte entwendeten in Wiesbaden zwischen Donnerstagmittag und Freitagmittag einen Mercedes. Das Auto, ein Mercedes E 240 in grau, mit dem Kennzeichen HD-R 3213, wurde am Donnerstag gegen 13:00 Uhr von seinem Besitzer in der Schinkelstraße am Straßenrand geparkt. Als er am Freitag gegen 12:00 Uhr mit dem Auto wegfahren wollte, war es spurlos verschwunden. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder das Auto gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0611 3450 zu melden.

8. Zwei Autos im Rheingauviertel gestohlen, Wiesbaden, Rheingauviertel, Hollerbornstraße / Kurt-Schumacher-Ring, Freitag, 09.05.2025, 20:00 Uhr bis Samstag, 10.05.2025, 17:30 Uhr

(cp)Im Wiesbadener Rheingauviertel schlugen Autodiebe zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag gleich zweimal zu. Sie erbeuteten zwei Kleinwagen.

In der Hollerbornstraße entwendeten die Unbekannten zwischen Freitag, 20:00 Uhr und Samstag, 13:00 Uhr einen dort geparkten grau-blauen Opel Meriva mit den Kennzeichen WI-NH 132. Am Samstag, zwischen 07:00 Uhr und 17:30 Uhr drangen die Täter in eine Tiefgarage im Kurt-Schumacher-Ring ein. Hier entwendeten sie einen schwarzen VW Polo mit den Kennzeichen WI-BW 423.

9. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, Freitag, 09.05.2025, 19:00 Uhr - Samstag, 10.05.2025, 03:00

(nm) Am vergangenen Wochenende führte die Landespolizei zusammen mit der Stadtpolizei und der Bereitschaftspolizei gemeinsame Kontrollen im Rahmen des Einsatzkonzeptes "Sicheres Wiesbaden" durch. Schwerpunkte der Überwachung lagen im Bereich Mauritiusplatz, Reisinger Anlage, Platz der Deutschen Einheit, Lili sowie dem Äppelblütefest in Wiesbaden Naurod. An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein In der Reisinger Anlage kam es zur Festnahme eines Drogendealers. Bei ihm konnte einiges an Betäubungsmitteln und Bargeld aufgefunden werden, sodass er am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden konnte. Durch die Einsatzkräfte wurden insgesamt 47 Personen kontrolliert.

Weiterhin wurde der Regeldienst der Polizeireviere unterstützt. Hierbei handelte es sich größtenteils um gemeldete Schlägereien und Streitigkeiten.

Die Stadt Wiesbaden und die Landespolizei Hessen werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

10. Betrunkener leistet Widerstand und schlägt und tritt Polizeibeamte, Wiesbaden, Biebricher Allee, Samstag, 10.05.2025, 19:52 Uhr

(mm) Am Samstagabend schlug ein Betrunkener in Wiesbaden einen Polizeibeamten im Verlauf einer Personenkontrolle, leistete dann Widerstand gegen weitere polizeiliche Maßnahmen und trat schließlich einen weiteren unterstützenden Polizisten. Der 62-jährige Wiesbadener schickte sich gegen 19:45 Uhr in der Biebricher Allee an, mit einem Motorroller loszufahren, obwohl er offensichtlich stark betrunken war. Eine Passantin, die dies beobachtete, hinderte den Mann daran und verständigte die Polizei. Durch die Beamten angesprochen, sah der Mann sein Fehlverhalten allerdings nicht ein und versuchte weiterhin, davonzufahren. Plötzlich schlug der Mann einem der kontrollierenden Beamten gegen die Schulter. Um weitere Schläge zu verhindern, legten die Beamten ihm nun Handschellen an. Hiergegen widersetzte er sich mit Leibeskräften und beleidigte und bedrohte die Polizisten. Auf dem Weg zum Streifenwagen, trat er dann einem anderen Beamten gegen das Bein, sodass er erneut zu Boden gebracht und weitergehend gefesselt werden musste, um ihn dann in den Streifenwagen tragen zu können. Auf der nahegelegenen Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,52 Promille. Die Polizeibeamten wurden durch die Schläge und Tritte leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Der Mann wurde im Rahmen der Festnahme ebenfalls leicht verletzt. Im Anschluss an die Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner Ehefrau übergeben.

11. Couragierter bekommt Kappe vom Kopf geschlagen, Wiesbaden, Frankenstraße, Samstag, 10.05.2025, 18:00 Uhr

(mm) Sein Einschreiten in einen Streit zwischen einem Mann und einer Frau endete für einen Mann am frühen Samstagabend in Wiesbaden mit einer vom Kopf geschlagenen Kappe und einem Griff ins Auge. Der 59-jährige Wiesbadener bekam gegen 18:00 Uhr einen lautstarken Streit zwischen einer Frau und einem Mann in der Frankenstraße mit. Diesen Streit versuchte er verbal zu unterbinden, woraufhin der Mann nun auf ihn losging und ihm die Kappe vom Kopf schlug. Hierbei griff ihm der Täter auch mit einem Finger ins Auge und verletzte ihn. Zu einer Beeinträchtigung des Sehvermögens kam es aber nicht. Der Einschreitende kann den Mann als, 1,70 Meter groß, zwischen 15 und 17 Jahren alt mit sportlicher Statur beschreiben. Er habe eine südländische Erscheinung gehabt und war mit einem T-Shirt und einer dunklen Jeanshose bekleidet. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer 0611 345-0 entgegen.

12. PKW als Waffe benutzt,

Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Samstag, 10.05.2025, 21:45 Uhr

(mm) Auf dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäfts in Wiesbaden kam es am Samstagabend zu Streitigkeiten, die damit endeten, dass einer der Kontrahenten den anderen mit seinem PKW anfuhr. Um 21:45 Uhr trafen die beiden Männer auf dem Parkplatz des Geschäfts in der Erich-Ollenhauer-Straße aufeinander und gerieten in einen verbalen Streit. In Folge dessen stellte sich einer der beiden vor den Parkplatz des anderen und hinderte diesen somit daran, aus dem Parkplatz auszufahren. Sein Gegenüber tat dies aber dennoch und fuhr mit dem PKW gegen den 31-Jährigen, der sich hierdurch leicht verletzte. Der 55-jährige PKW Fahrer konnte noch vor Ort durch die verständigte Polizeistreife festgenommen werden. Beide Kontrahenten erwarten nun Strafverfahren.

