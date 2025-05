POL-WI-KvD: Polizeibeamter durch Schläge verletzt+++Mit Messer bedroht+++Grundlos Polizeibeamten angegriffen+++Auf Toilette bestohlen+++Am Gaspedal hängen geblieben+++Mit Auto überschlagen

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

1. Zwei Einsatzkräfte durch tätlichen Angriff verletzt, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring / Wielandstraße, Freitag, 02.05.2025, 20:00 Uhr (jul) Am Freitagabend wurden ein 26-jähriger Polizeibeamter und eine 29-jährige Polizeibeamtin bei einem tätlichen Angriff verletzt. Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr wurde bei der Polizei eine Person gemeldet, welche versuchen würde, sich unberechtigt Zugang zu mehreren Wohnungen eines Mehrfamilienhauses zu verschaffen. Durch die alarmierten Einsatzkräfte konnte die männliche Person auf dem Gehweg im Bereich Kaiser-Friedrich-Ring Ecke Wielandstraße angetroffen werden. Nachdem der 26-jährige Mann aus Worms mit dem Sachverhalt konfrontiert wurde und zwecks erkennungsdienstlicher Maßnahmen auf eine Polizeidienststelle verbracht werden sollte, griff dieser eine Streifenbesatzung tätlich an. Bei dem anschließenden Gerangel schlug der Wormser einem 26-jährigen Polizeibeamten gezielt ins Gesicht. Der Beamte erlitt dabei eine Platzwunde an der Lippe. Einem weiteren Angriff durch einen Fußtritt in den Kopfbereich konnte der Polizeibeamte ausweichen. Die 29-jährige Polizeibeamtin wurde im Halsbereich durch den Wormser getroffen und leicht verletzt. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray gelang es den Einsatzkräften, den 26-Jährigen zu überwältigen. Der Proband wurde anschließend in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Er muss sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten. Der verletzte Polizeibeamte musste ambulant in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt werden. Das 2. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen.

2. Mit Messer bedroht,

Wiesbaden, Helenenstraße, Samstag, 03.05.2025, 19:15 Uhr (dme)Am frühen Samstagabend wurde ein 31-jähriger Mann in der Helenenstraße im Wiesbadener Westend von einem unbekannten Täter geschlagen und anschließend mit einem Messer bedroht. Gegen 19:15 Uhr befand sich der 31-jährige auf einem Gehweg in der Helenenstraße, als er von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde, welcher ihn bezichtigte dort Betäubungsmittel zu konsumieren. Im Verlauf der zunächst verbalen Streitigkeiten habe der Unbekannte dem 31-jährigen ins Gesicht geschlagen und ihn dann mit einem Messer bedroht. Der Täter konnte danach unerkannt entkommen. Dieser sei etwa 32 Jahre alt und habe ein afghanisches Erscheinungsbild. Außerdem habe er eine kräftige Statur und trage einen Vollbart. Seine Haare seien seitlich ergraut gewesen. Bekleidet gewesen sei der Täter mit einer roten Jacke. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2140 entgegen.

3. Grundlos Polizeibeamten angegriffen,

Wiesbaden, Helenenstraße, Samstag, 03.05.2025, 19:25 Uhr (dme)Am Samstagabend befand sich eine Streife der Wiesbadener Polizei zur Aufnahme eines Sachverhalts in der Helenenstraße im Westend, als einer der Beamten von einem gänzlich unbeteiligten Mann weggestoßen wurde. Die Streife befand sich gegen 19:25 Uhr auf dem dortigen Gehweg und befragte einen Beteiligten, als sich ein 32-jähriger Mann näherte und die Beamten rüde aufforderte, ihm Platz zu machen. Als er auf Grund der laufenden polizeilichen Maßnahme dazu aufgefordert wurde, außen herumzulaufen, ging er auf einen 34-jährigen Polizeibeamten zu und stieß diesen aus dem Weg. Der 32-jährige Mann aus Wiesbaden wurde daraufhin wegen des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte mit Hilfe weiterer alarmierter Streifen festgenommen ohne hierbei weiteren Widerstand zu leisten. Der Polizeibeamte blieb unverletzt. Der Täter musste sich daraufhin auf einem nahegelegenen Polizeirevier weiteren polizeilichen Maßnahmen unterziehen, bevor er wieder entlassen wurde. Wegen seines Angriffs muss er sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Zeugen und Zeuginnen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2240 mit dem 2. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

4. Tablet aus Rollator gestohlen - Täter festgenommen, Wiesbaden, Südost, Hauptbahnhof, Sonntag, 04.05.2025, 07:25 Uhr

(cp)Während eines Toilettengangs wurde einem 63-jährigen Reisenden am Sonntag im Wiesbadener Hauptbahnof ein Tablet aus seinem Rollator entwendet. Eine in der Nähe befindliche Fußstreife konnte den Täter kurze Zeit später festnehmen.

Der aus Norddeutschland stammende Mann befand sich Sonntagmorgen auf der Durchreise im Wiesbadener Hauptbahnhof, als ihn gegen 07:25 Uhr ein menschliches Bedürfnis überkam. Er ging auf die öffentliche Toilette und stellte seinen Rollator kurze Zeit unbeobachtet vor der Tür ab. Diesen Moment nutzte ein 35 Jahre alter Mann aus Wiesbaden und entwendete den Tablet-Computer aus einem in dem Rollator abgelegten Beutel. Als der 63-Jährige aus der Kabine kam bemerkte er den Diebstahl zwar sofort, der Täter war aber schon auf und davon. Der Geschädigte fragte mehrere Passanten im Bahnhof, ob sie etwas bemerkt hatten und tatsächlich war einem bisher unbekannten Zeugen ein auffällig gekleideter Mann aufgefallen, welcher im dortigen Bereich ein Tablet eingesteckt habe. Auf dem Bahnhofsvorplatz sprach der Senior dann eine Fußstreife des 1. Reviers an. Aufgrund der markanten Personenbeschreibung konnten die beiden Beamten den Täter noch in Bahnhofsnähe festnehmen und fanden bei dessen Durchsuchung auch das Diebesgut. Während der Geschädigte seine Reise nun unbeschwert fortsetzen kann, musste der Beschuldigte die Beamten aufs Revier begleiten. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei sucht nun nach dem genannten Zeugen. Dieser, wie auch andere Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 / 3450 bei der Polizei zu melden.

5. Am Gaspedal hängen geblieben - hoher Schaden und 2 Verletzte, Wiesbaden, An der Stadtmauer / Hofgartenplatz, Samstag, 03.05.2025 (js) Ein Alleinunfall am Samstagmittag forderte neben 2 Leichtverletzten einen Gesamtschaden von ca. 35.000 Euro. Der Fahrer eines Smart wollte mit seinem Pkw in einen Parkplatz am Hofgartenplatz einparken und blieb hierbei am Gaspedal hängen. Der Smart fuhr nun durch eine Hecke gegen ein Gebäude in der Straße An der Stadtmauer. Durch den Aufprall wurden sowohl der Fahrer als auch seine Beifahrerin leicht verletzt. An dem Gebäude entstand ein geschätzter Sachschaden von 25.000 Euro; der Smart war mit einem Schaden von 10.000 Euro nicht mehr fahrbereit. Aufgrund der Bergungsarbeiten war der Straßenabschnitt kurzzeitig voll gesperrt. Die Fahrzeuginsassen wurden zur ambulanten Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht.

6. Gegen geparkte Autos gekracht und überschlagen, Wiesbaden, Bierstadt, Bierstadter Höhe, Sonntag, 04.05.2025, 05:20 Uhr

(cp)Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntagmorgen in Wiesbaden gegen zwei geparkte Autos gekracht und hat sich anschließend mit seinem Fahrzeug überschlagen. Angeblich wollte er einer Katze ausweichen.

Der 22-Jährige war gegen 05:20 Uhr mit seinem Ford Puma aus der Innenstadt kommend auf der Bierstadter Höhe unterwegs. Plötzlich sei dann kurz vor der Neptunstraße eine Katze auf die Fahrbahn gelaufen, welcher der junge Mann habe ausweichen wollen. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit zwei am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Ford Puma und kam wenige Meter weiter auf dem Dach zum Liegen. Der leichtverletzte Unfallverursacher war gemäß eines Vortests mit 0,39 Promille leicht alkoholisiert. Er musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Der Puma und die beiden geparkten Autos, ein VW Polo sowie ein Golf wurden bei dem Unfall schwer beschädigt. Der Gesamtschaden liegt bei mindestens 15.000 Euro. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Bierstadter Höhe im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden. Der vermeintliche Unfallverursacher, ein bislang unbekannter Stubentiger, konnte im Übrigen nicht mehr angetroffen werden.

