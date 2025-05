Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Schläge und Tritte gegen den Kopf+++

Wiesbaden (ots)

1.Schläge und Tritte gegen den Kopf - 54-Jähriger schwer verletzt, Wiesbaden, Webergasse, Donnerstag, 01.05.2025, 02:25 Uhr

(mm) Ein 18-jähriger Wiesbadener schlug und trat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Wiesbaden einen 54-Jährigen mehrfach, wobei auch Tritte ins Gesicht erfolgten. Um 02:25 Uhr konnten mehrere unbeteiligte Zeugen beobachten, wie der 18-Jährige zunächst mit Fäusten auf den bereits am Boden Liegenden einschlug. Hiermit nicht genug, trat er ihm dann noch mehrfach in den Bauch und mit voller Wucht gegen den Kopf. Bei Eintreffen der ersten Polizeibeamten lag der Geschädigte bewusstlos auf dem Gehweg. Bis zum Eintreffen des ebenfalls verständigten Rettungswagens wurden durch die Polizeibeamten Erste-Hilfe-Maßnahmen durchgeführt. Der Getretene erlitt durch die Schläge und Tritte schwere Verletzungen und wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand glücklicherweise nicht. Der Schläger konnte nach Hinweisen von Zeugen wenig entfernt durch die Polizei festgenommen werden. Er war erheblich alkoholisiert und gab an, keinen Streit gehabt zu haben. Die Polizeibeamten verbrachten ihn dennoch zwecks Blutentnahme und weiterer polizeilicher Maßnahmen zu einer nahegelegen Polizeidienststelle. Der Geschädigte konnte aufgrund seines Zustands noch nicht zur Sache befragt werden, weswegen die Ursache des Streits und der Hergang bislang nicht bekannt sind. Ein Begleiter des Beschuldigten störte zudem die polizeilichen Maßnahmen. Auch er konnte festgenommen werden. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Strafvereitelung. Die weiteren Ermittlungen werden vom Haus des Jugendrechts übernommen. Die Polizei bittet Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 0611 345-0 zu melden.

