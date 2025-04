POL-WI-KvD: +++Mehrere Einbrüche in Gewerbeobjekte+++ Zwei Pedelecs gestohlen +++ Mit Handtasche geschlagen +++ Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden"+++

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

1. Auseinandersetzung zwischen drei Personen, Wiesbaden, Bahnhofsvorplatz, Samstag, 19.04.2025, 21:45 Uhr

(mk) Am Samstagabend eskalierte ein Streit zwischen drei Männern auf dem Bahnhofsvorplatz in Wiesbaden. Gegen 21:45 Uhr wurde die Wiesbadener Polizei zum Bahnhofsvorplatz gerufen, da es dort zum Streit zwischen drei Personen käme. Umgehend wurden mehrere Streifen entsandt, die die drei Personen auch zügig antreffen und kontrollieren konnten. Es stellte sich heraus, dass es zu Streitigkeiten zwischen einem 45-jährigen, 42-jährigen und einem 40-Jährigen kam. Diese gipfelten darin, dass der 42-Jährige und der 39-Jährige gemeinschaftlich auf den 45-Jährigen einschlagen und -treten. Der 45-Jährige wiederum verletzt die beiden anderen mit einer Nagelschere. Der 39-Jährige kommt zur Behandlung zunächst ins Krankenhaus, kann dieses aber nur kurze Zeit später verlassen. Gegen alle drei Personen wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der 0611/345-2140 entgegen.

2. Mit Handtasche geschlagen,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Freitag, 18.04.2025, 12:45 Uhr

(mk) Eine 38-jährige Wiesbadenerin hat am Freitag einen 34-jährigen Darmstädter mit einer Handtasche verletzt. Der Geschädigte befand sich gegen 12:45 Uhr im Parkhaus des am Bahnhofsplatz ansässigen Einkaufszentrums und hörte Musik. Die 38-jährige kam in der Folge auf den 34-jährigen zu und schlug diesen mehrmals mit ihrer Handtasche. Anschließend ging sie weiter. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Frau angetroffen werden. Eine entsprechende Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde gefertigt.

3. Junger Mann verletzt,

Wiesbaden, Murnaustraße, Sonntag, 20.04.2025, 01:05 Uhr

(mk) Ein 18-Jähriger wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag von drei bislang Unbekannten bedroht und geschlagen. Der Geschädigte hielt sich zunächst in der S-Bahn auf. Hier geriet er mit drei bislang Unbekannten in Streit woraufhin einer ihm eine Backpfeife gab und die drei Personen ihn bedrohten. Anschließend stiegen alle am Hauptbahnhof in Wiesbaden aus und gingen in Richtung des in der Murnaustraße stattfindenden Osterfeuers. Dort wurde der 18-Jährige durch die drei Täter geschlagen und getreten. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Bei den drei Tätern soll es sich um drei Männer im Alter des Geschädigten handeln. Einer soll rote Haare und ein anderer eine Glatze gehabt haben. Eine Person wäre mit einem blauen Oberteil und einer grünen Hose, die zweite ebenfalls mit einem blauen Oberteil und die dritte schwarz bekleidet gewesen. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/345-2140 entgegen.

4. Streit gipfelt in zwei Anzeigen und zwei Ingewahrsamnahmen, Wiesbaden, Platz der Deutschen Einheit, Samstag, 19.04.2025, 18:10 Uhr

(mk) Am frühen Freitagabend eskalierte ein Streit von zwei Männern auf dem "Platz der Deutschen Einheit" derart, dass daraus zwei Strafanzeigen und zwei Ingewahrsamnahmen resultierten. Gegen 18:10 Uhr gerieten 35-Jähriger und ein 45-Jähriger zunächst in ein Wortgefecht. Dieses mündete darin, dass der 45-Jährige den 35-Jährigen mehrfach mit einer Bierflasche am Kopf schlug. Nachdem die Kontrahenten durch Passanten getrennt wurden, gingen sie wieder aufeinander los und schlugen sich gegenseitig. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Aufgrund der Alkoholisierung wurde bei beiden eine Blutentnahme durchgeführt und sie in Gewahrsam genommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich beim 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/345-2140 zu melden.

5. Zirkuswagen aufgebrochen,

Wiesbaden, Dotzheim, Veilchenweg, Donnerstag, 17.04.2025, 19:00 Uhr bis Freitag, 18.04.2025, 09:30 Uhr

(cp)Ein zurzeit auf dem "Kerbeplatz Freudenberg" gastierender Zirkus wurde in der Nacht zum Karfreitag Opfer von Einbrechern. Die Täter entkamen unbemerkt Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen gewaltsam Zutritt zu dem Kassencontainer und einem Imbisswagen des Zirkus'. Hierzu schlugen sie an der Kasse zwei Fenster ein und erbeuteten eine Geldkassette mit Münzgeld sowie ein Laptop. Auch aus dem Imbiss wurde eine Geldkassette entwendet. Anschließend entkamen die Täter unbemerkt mit ihrer Beute im Wert von wenigen tausend Euro und hinterließen einen Schaden von rund 600 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 / 3450 bei der Polizei zu melden.

6. Einbruch in Gaststätte,

Wiesbaden, Mitte, Adolfsallee, Samstag, 19.04.2025, 04:45 Uhr bis 04:53 Uhr

(cp)Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum Karfreitag in eine Gaststätte in der Adolfsallee eingebrochen. Der Einbrecher drang zwischen 04:45 Uhr und 04:53 Uhr durch die gewaltsam geöffnete Eingangstür in den Gastraum ein und machte sich anschließend an zwei Spielautomaten zu schaffen. Nachdem es dem Täter gelang, den Automaten aufzubrechen, ließ er das darin befindliche Bargeld und mehrere Bauteile des Automaten mitgehen. Der Einbrecher soll 20 bis 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß und von normaler Statur gewesen sein. Er sei mit einer Kapuzenjacke oder einem Kapuzenpullover, einer dunklen Hose sowie hellen Schuhen bekleidet gewesen und habe eine helle medizinische Maske getragen. Zudem habe er eine dunkle Umhängetasche dabeigehabt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 / 3450 entgegen.

7. Einbrüche in Kiosk und Bäckerei,

Wiesbaden, Breckenheim, Wallauer Hohl, Samstag, 19.04.2025, 02:36 Uhr bis 03:12 Uhr

(cp)Einbrecher brachen in der Nacht zum Samstag unmittelbar nacheinander in einen Kiosk und eine Bäckereifiliale in Breckenheim ein. Die Einbrecher drangen zwischen 02:35 Uhr und 03:15 Uhr zunächst gewaltsam in die Bäckereifiliale ein. Unmittelbar anschließend stiegen sie über ein eingeschlagenes Fenster in den im gleichen Gebäude gelegenen Kiosk ein, gelangten hier jedoch nur in einen Vorraum und ein WC. Anschließend flüchteten sie unerkannt, vermutlich über einen angrenzenden Feldweg in Richtung Friedhof. Ob die Täter Beute machen konnten, ist bislang nicht bekannt. Sie hinterließen jedoch einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 / 3450 entgegen.

8. Zwei Pedelecs gestohlen,

Wiesbaden, Hollerbornstraße, Karl-Legien-Straße, Freitag, 18.04.2025, 01:00 bis 11:17 Uhr

(mk) Am vergangenen Freitag wurden gleich zweimal Pedelecs in Wiesbaden entwendet. Der erste Fall ereignete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Karl-Legien-Straße in Wiesbaden. Der Geschädigte stellte sein Pedelec abends abgeschlossen an einer Straßenlaterne ab. Nachts sah er es um 01.00 Uhr noch unversehrt stehen. Als er gegen 08:00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Pedelec entwendet wurde. Ein weiteres Pedelec wurde am Freitag in der Hollerbornstraße in Wiesbaden entwendet. Die Eigentümerin stellte ihr E-Bike gegen 09:20 Uhr am Schwimmbad abgeschlossen ab. Als sie gegen 11:15 Uhr zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr E-Bike nicht mehr vor Ort und offensichtlich entwendet worden war. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich beim 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-2440 zu melden.

9. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, Samstag, 19.04.2025, 17:00 Uhr bis Sonntag, 20.04.2025, 01:10 Uhr

(mk) In der Nacht von Samstag auf Sonntag führte die Landespolizei zusammen mit der Stadtpolizei und Kräften der Bereitschaftspolizei Kontrollen im Stadtgebiet Wiesbaden im Rahmen der Konzeption "Sicheres Wiesbaden" durch. Hierbei wurden insgesamt 32 Personen kontrolliert. Diesmal wurde der Fokus auf die Bereiche Luisenplatz, Warmer Damm, Reisinger Anlagen, Schulberg, Hochstättenstraße, Herbertanlage und Kochbrunnenplatz gelegt. Verstöße wurden keine festgestellt. Stadt- und Landespolizei werden auch in Zukunft Kontrollen durchführen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

