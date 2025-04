Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Streit endet mit Messerstich+++Mit Pfefferspray gesprüht und geflüchtet+++ Betrunken mit E-Scooter gegen geparkten PKW gefahren und geflüchtet+++

Wiesbaden (ots)

1. Streit endet mit Messerstich,

Wiesbaden, Kirchgasse, Freitag, 25.04.2025, 18:30

(nm) Eine Auseinandersetzung unter Bekannten endete am Freitagabend in der Kirchgasse mit einem Messerstich ins Bein. Um 18:30 Uhr gerieten drei Personen einer Gruppe in der Innenstadt in Streit, als ein 18-Jähriger zunächst einen waffenähnlichen Gegenstand aus seinem Hosenbund zog und diesen gegen einen 16-Jährigen richtete. Ein ebenfalls 16-Jähriger aus der Gruppe verletze sodann den jungen Mann mit einem Messerstich ins Bein. Die beiden Täter konnten zunächst entkommen, wurden aber im Laufe der Nacht festgenommen und Strafverfahren eingeleitet.

2. Mit Pfefferspray gesprüht und geflüchtet, Wiesbaden, Schützenhofstraße, Sonntag, 27.04.2025, 02:05 Uhr

(mm) Ein unbekannter Täter aus einer Personengruppe sprühte am frühen Sonntagmorgen in Wiesbaden ohne ersichtlichen Grund Pfefferspray auf eine andere Personengruppe. Vier junge Wiesbadener saßen friedlich in der Schützenhofstraße. Um kurz nach 02:00 Uhr gingen vier Personen an ihnen vorbei. Eine der Personen aus der Gruppe sprühte plötzlich ohne Vorwarnung einen Sprühstoß Pfefferspray in die sitzende Gruppe. Hierdurch wurden drei der vier Personen leicht verletzt. Die andere Gruppe flüchtete in Richtung der Coulinstraße. Der Hintergrund für das Sprühen ist völlig unbekannt. Der Täter wird als männlich,

3. Betrunken mit E-Scooter gegen geparkten PKW gefahren und geflüchtet Wiesbaden, Bachmayerstraße, Sonntag, 27.04.2025, 01:30 Uhr

(mm) Eine zufällig aus dem Fenster schauende Zeugin konnte beobachten, wie am frühen Sonntagmorgen einer von zwei E-Scooter Fahrern gegen einen geparkten PKW und im weiteren Verlauf davonfuhr. Die 23- und 20-jährigen Fahrer befuhren gegen 01:30 Uhr die Bachmayerstraße aus Richtung Riederbergstraße in Fahrtrichtung Walkmühlstraße. In Höhe der Hausnummer 8 stieß der Ältere mit seinem Gefährt gegen einen dort geparkten PKW. Ungeachtet des entstandenen Sachschadens fuhr er weiter, konnte aber wenig später am Dürerplatz festgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert jenseits der 1,6 Promille. Zudem hatte sich der E-Scooter Fahrer bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Beamten nahmen ihn fest und verbrachten ihn zwecks Blutentnahme zur nahegelegenen Dienststelle.

