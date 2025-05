Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Straßenraub+++Sex.Belästigung+++Kneipenschlägerei+++Autodiebstahl+++Einbrüche+++ Polizist, Krankenhausmitarbeiter angegriffen+++ Gefährdung Straßenverkehr+++Wohnmobil aufgebrochen+++Sicheres Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

1.Überfall auf dem Heimweg - Räuber gehen leer aus, Wiesbaden, Kostheim, Hochheimer Straße, Samstag, 24.05.2025, 02:06 Uhr

(cp)In der Hochheimer Straße wurde in der Nacht zum Samstag ein 37 Jahre alter Kostheimer von fünf Unbekannten überfallen. Sie hatten es auf sein Geld abgesehen, gingen aber leer aus.

Der Geschädigte befand sich gegen 02:05 Uhr zu Fuß auf dem Weg nach Hause. In der Hochheimer Straße, in unmittelbarer Nähe einer Tankstelle, habe ihn dann jemand plötzlich von hinten gegen den Rücken getreten. Der Mann ging sofort zu Boden und sah sich nun von fünf Männern umringt, die von ihm sein Portemonnaie und das Smartphone forderten. Der 37-Jährige weigerte sich aber, woraufhin er von einem der Täter gegen den Kopf getreten wurde. Aus unbekannten Gründen ergriffen die Unbekannten dann aber die Flucht. Der Geschädigte, der im Übrigen unverletzt blieb, alarmierte sodann die Polizei, die mit mehreren Streifen anrückte, die Täter jedoch nicht mehr antreffen konnte. Nur drei der Täter konnten vage beschrieben werden. Demnach seien zwei von ihnen 1,70 bis 1,75 m groß und dunkel gekleidet gewesen. Zudem habe einer der beiden eine Brille getragen. Ein dritter und ebenfalls dunkel gekleideter Täter sei 1,60 bis 1,65 m groß gewesen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

2.Sexuelle Belästigung,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Freitag, 23.05.2025, 19:25 Uhr

(dme)Am frühen Freitagabend wurde ein 14-jähriges Mädchen im Bereich eines Einkaufszentrums nahe des Wiesbadener Hauptbahnhof von einem 25-jährige Mann in unsittlicher Weise berührt.

Die 14-Jährige befand sich gegen 19:25 Uhr auf dem Dach des dortigen Einkaufszentrums und verweilte dort mit einer Freundin. Im Zuge dessen kam sie in Kontakt mit einem 25-jährigen Mann aus Wiesbaden. Dieser fasste ihr im weiteren Verlauf gegen ihren Willen an ihr Gesäß und hielt sie fest. Erst nachdem sie ihm mitteilte, erst 14 Jahre alt zu sein, habe der Mann von ihr abgelassen. Die Geschädigte zeigte den Vorfall daraufhin bei bereits im Nahbereich befindlichen Polizeibeamten an, welche dort im Zuge der Einsatzkonzeption "Sicheres Wiesbaden" Kontrollen durchführten. Diese konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später antreffen. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen der sexuellen Belästigung verantworten. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er entlassen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

3.Kneipenschlägerei am Morgen,

Wiesbaden, Taunusstraße, Samstag, 24.05.2025, 07:18 Uhr

(cp)Eine durchzechte Nacht endete am Samstagmorgen für einen 34-jährigen Wiesbadener im Krankenhaus, für seinen Kontrahenten in Handschellen. Zuvor hatten sich die beiden eine Kneipenschlägerei geliefert.

Gegen 07:20 Uhr wurde die Polizei in die Taunusstraße gerufen. Rund zehn Personen würden sich hier in einer Bar prügeln. Bei Eintreffen der Streifen stellte sich aber heraus, dass nur zwei Gäste aneinandergeraten waren und dann durch mehrere Zeugen getrennt wurden. Warum die alkoholisierten Männer in Streit geraten waren ist nicht bekannt, plötzlich flogen dann aber nicht nur die Fäuste, sondern auch ein Aschenbecher. Mit diesem schlug ein 23 Jahre alter Mann aus Wiesbaden dem 34-Jährigen ins Gesicht. Dieser erlitt hierdurch eine Platzwunde und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem 23-Jährigen klickten die Handschellen und er durfte die Beamten auf das Revier begleiten.

4.Autodiebstahl,

Wiesbaden, Eibinger Straße, Donnerstag, 22.05.2025, 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(dme)Am Donnerstagabend kam es zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr in der Eibinger Straße zum Diebstahl eines schwarzen Volvo V70 älteren Baujahres.

Das Auto wurde vom geschädigten Fahrzeughalter auf einem Anwohnerparkplatz in der Eibinger Straße abgestellt. Im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr gelangten die Täter auf unbekannte Weise in das Fahrzeug und entwendeten dieses. Es handelt sich hierbei um einen schwarzen Volvo V70 mit dem amtlichen Kennzeichen WI-QP 872. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zur Tat und dem Standort des Fahrzeugs unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

5.Mehrere Einbrüche in Gewerbeobjekte,

Wiesbaden, Mitte, Westend, Nordost, Biebrich, Donnerstag 22.05.2025, 17:00 Uhr bis Freitag, 23.05.2025, 23:28 Uhr

(cp)Zwischen Donnerstagabend und Freitagnacht kam es in Wiesbaden zu mehreren Einbrüchen in Gewerbeobjekte. Zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr und Freitag, 07:20 Uhr, drangen unbekannte Täter in Autohaus in der Schiersteiner Straße ein. Am Versuch die Tür zur Werkstatt zu öffnen scheiterten sie jedoch. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Zwischen Donnerstag, 19:16 Uhr und Freitag, 08:11 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Tierarztpraxis in der Hagenauer Straße. Die Täter erbeuteten hier einen geringen Bargeldbetrag Ebenfalls in der Nacht zum Freitag, zwischen 19:00 Uhr und 10:00 Uhr stiegen Unbekannte über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in einen Friseursalon in der Helenenstraße ein. Hier erbeuteten sie neben einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag eine Bohrmaschine und ein Armband. Freitagnacht, zwischen 18:30 Uhr und 23:28 Uhr hatte es ein Langfinger auf den Schaufensterkasten eines Damenmodegeschäfts am Marktplatz abgesehen. Diesen aufzuhebeln schaffte er zwar nicht, schlug dann aber kurzerhand die Scheibe ein und entwendete diverse Kleidungsstücke und eine Handtasche im Wert von mehreren Hundert Euro. In allen Fällen entkamen die Täter unerkannt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 345-0 entgegen.

6.Polizeibeamter und Krankenhausmitarbeiter tätlich angegriffen

Wiesbaden, Beethovenstraße

Samstag, 24.05.2025, 18:30 Uhr

(mk) Am Samstagabend wurden ein Polizeibeamter und ein Krankenhausmitarbeiter im Rahmen eines Einsatzes in einem Krankenhaus tätlich angegriffen. Der Polizeibeamte wurde hierbei leicht verletzt. Gegen 18:25 Uhr meldeten Mitarbeiter der Zentralen Notaufnahme eines Wiesbadener Krankenhauses einen aggressiven 26-jährigen, der im Krankenhaus randaliere. Dieser habe auch schon versucht einen Krankenhausmitarbeiter zu schlagen. Die sofort entsandten Streifen des 1. Polizeireviers konnten den Mann schließlich gegen 18:30 Uhr in der Zentralen Notaufnahme feststellen. Bei der anschließenden Personenkontrolle griff er einem der Beamten ans Revers und versuchte diesen zu Boden zu ziehen und zu boxen. Der 26-jährige wurde daraufhin durch die Polizeikräfte zu Boden gebracht und leistete erheblichen Widerstand. Zudem beleidigte und bedrohte er das anwesende Krankenhauspersonal sowie die Polizeikräfte. Anschließend folgten die Ingewahrsamnahme sowie eine Blutentnahme und ein entsprechendes Strafverfahren. Der Polizeibeamte wurde durch den Vorfall leicht verletzt.

7.Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht -

Wiesbaden, Biebricher Allee, Kaiser-Friedrich-Ring, Moritzstraße Montag, 19.05.2025, 18:15 Uhr

(mk) Bereits am vergangenen Montag kam es zwischen einem 44-jährigen Wiesbadener Fahrradfahrer und einem bislang unbekannten Motorradfahrer zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Der 44-jährige befuhr gegen 18:15 Uhr die Straße "Am Landeshaus" in Richtung Innenstadt. Der Motorradfahrer sei hier an ihm deutlich zu schnell und deutlich zu nah vorbeigefahren, sodass der Fahrradfahrer nach rechts ausweichen musste. Anschließend fuhr der Motorradfahrer weiterhin deutlich zu schnell in die Moritzstraße, woraufhin es zu einer Kollision mit einem geparkten PKW kam. In der Folge kam es zu einem Gespräch zwischen dem betroffenen Autofahrer und dem Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde als männlich, ca. 30-35 Jahre und ca. 1,80m groß beschrieben. Er soll schwarze Sneaker, eine hellblaue Jeans und einen grauen Kapuzenpullover mit gelbem Aufdruck getragen haben. Zeuginnen und Zeugen oder Personen, die ebenfalls durch den Motorradfahrer gefährdet wurden, sowie insbesondere der Fahrer des in den Unfall verwickelten PKW werden gebeten sich auf dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-2140 zu melden.

8.Wohnmobil aufgebrochen und Radio entwendet

Mainz-Kastel, Krauseneckstraße,

Sonntag, 25.05.2025, 04:20 Uhr

(nm) Am frühen Sonntagmorgen konnten zwei Täter nach einem Einbruch in ein Wohnmobil in Mainz-Kastel festgenommen werden. Gegen 04:20 Uhr konnte die Besitzerin des Wohnmobils Einbruchgeräusche in der Krauseneckstraße in Mainz-Kastel wahrnehmen. Als sie nachschaute sah sie die eingeschlagene Scheibe und zwei schlafende Männer in ihrem Auto sitzen. Die zwei Täter flüchteten sodann, konnte aber zunächst von einem weiteren Zeugen verfolgt werden. Die Besitzerin verständigte sofort die Polizei, woraufhin die eigesetzten Streifen die 32- und 43- jährigen Polen in einem Gebüsch entdeckt und festnehmen konnten. Das Radio hatten die beiden noch bei sich. Da beide erheblich dem Alkohol zugesprochen hatten, schliefen sie ihren Rausch im Polizeigewahrsam aus. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

9.Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, Freitag, 23.05.2025, 19:00 Uhr bis Samstag, 24.05.2025, 02:00 Uhr

(dme)In der Nacht von Freitag auf Samstag führten die Stadtpolizei Wiesbaden und die Landespolizei mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Einsatzkonzeption "Sicheres Wiesbaden" durch.

Die Schwerpunkte der Kontrollmaßnahmen lagen diesmal im Bereich des Einkaufszentrums am Wiesbadener Hauptbahnhof, dem Luisenplatz, der Reisinger Anlagen und des Schulbergs. An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Durch die Einsatzkräfte wurden mehrere Personengruppen mit insgesamt 20 Personen kontrolliert. Darüber hinaus wurde der Regeldienst der Wiesbadener Polizeireviere bei verschiedenen Einsatzanlässen unterstützt. Die Stadt Wiesbaden und die Landespolizei Hessen werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell