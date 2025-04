Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Diebe nehmen Fahrzeuge ins Visier und erbeuten Werkzeuge

Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots)

Zwischen Montag (21.4.) und Dienstag (22.4.) im Zeitraum von 18.30 bis 7 Uhr, nahmen bislang unbekannte Kriminelle mehrere Fahrzeuge in der Röntgenstraße ins Visier.

Die Unbekannten versuchten sich zunächst in ein Fahrzeug gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missglückte ihnen der erste Einbruchsversuch und sie versuchten es erneut an einem weiteren Auto. Aus diesem erbeuteten sie unter anderem Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Im Anschluss flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. An beiden Fahrzeugen hinterließen sie einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Weitere Informationen zur Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, werden gebeten mit dem Fachkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

