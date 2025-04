Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zivilfahnder auf der A 5 erfolgreich

In Berlin gestohlen, bei Kontrolle sichergestellt

Weiterstadt (ots)

Nach einer Kontrolle auf der Autobahn bei Weiterstadt und seiner vorläufigen Festnahme muss sich ein 43-Jähriger jetzt in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls strafrechtlich verantworten. Am Freitag den (15.04.) fiel einer Zivilstreife auf der Autobahn 5 das Fahrzeug des Mannes auf. Gegen 14:30 Uhr stoppten sie es in Höhe der Anschlussstelle Weiterstadt und unterzogen es einer Kontrolle. Bei der Überprüfung des Mannes aus Berlin, der bereits hinreichend polizeibekannt ist, sowie seines Fahrzeuges stellte das Streifenteam zwei hochwertige E-Bikes im Innenraum fest. Durch einen Abgleich mit dem polizeilichen Fahndungsbestand war schnell klar, dass eines der Räder nach einem Diebstahl in Berlin als gestohlen gemeldet wurde. Auch zu der Herkunft des zweiten Rades machte der 43-Jährige unglaubwürdige Angaben und konnte auch keinen Eigentumsnachweis vorlegen. Die Fahnder stellten beide Räder sicher und nahmen den Fahrer vorläufig fest. Für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen kam er mit auf die Wache. Wie er in den Besitz der Räder kommen konnte und ob das zweite Fahrrad auch aus einer Straftat stammt, müssen jetzt die weiteren Ermittlungen zeigen.

