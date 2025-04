Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Raunheim: "Sichere Innenstadt" - Polizei findet Schusswaffe

Rüsselsheim/Raunheim (ots)

Im Rahmen von Kontrollen "Sichere Innenstadt" überprüften Beamte der Polizeistation Rüsselsheim, unterstützt von Kräften der hessischen Bereitschaftspolizei sowie den Stadtpolizeien Rüsselsheim und Raunheim, am Dienstag (22.04.) insgesamt zehn Lokalitäten, 73 Personen und zwei Fahrzeuge in den Stadtgebieten.

In einer Lokalität in der Rüsselsheimer Innenstadt konnten Verstöße gegen das Tabaksteuergesetz sowie gegen das Baurecht festgestellt werden. Zudem wurden dort zwei Glücksspielautomaten aufgrund fehlender Prüfplaketten versiegelt.

Vor einer anderen Gaststätte in Rüsselsheim überprüften die Kontrolleure ein Fahrzeug, welches abfahrbereit vor der Lokalität stand. Bei Einsicht in den Kofferraum stellten die Beamten ein illegales Geldspielgerät fest. Der Automat wurde von den Ordnungshütern beschlagnahmt. Im Fahrzeug fanden die Polizisten außerdem eine erlaubnispflichtige halbautomatische Schusswaffe samt Magazin und Munition. Die Waffe wurde von der Polizei sichergestellt und der 25 Jahre alte Fahrzeugbesitzer vorläufig festgenommen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu verantworten haben.

In einem Lokal in Raunheim war keinerlei Aufsichtsperson anwesend und ein Gast war in einer angrenzenden Räumlichkeit eingeschlossen. Die Kontrolleure leiteten hier ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Gaststättenrecht ein. Schließlich stellten die Beamten in der Bahnhofstraße in Raunheim gegen 18.30 Uhr noch einen 17 Jahre alten E-Scooter-Fahrer fest, der ohne Versicherung im öffentlichen Straßenverkehr fuhr. Sein E-Scooter war zudem im polizeilichen Fahndungssystem als gestohlen registriert und wurde sichergestellt. Den 17-Jährigen erwartet ein Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell