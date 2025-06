Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++16-Jähriger flüchtet+++räuberischer Diebstahl+++Einbrecher scheitern+++alkoholisiert zur Unfallstelle+++ Ins Gesicht geschlagen+++Verkehrsunfall,7 Verletzten+++Kontrollen "Sicheres Wiesbaden"+++

1. 16-Jähriger flüchtet vor der Polizei und rammt dabei einen Streifenwagen, Wiesbaden, Berliner Straße, Freitag, 06.06.2025, 18:55 Uhr

(jul) Am Freitagabend versuchte sich ein 16-jähriger Zweiradfahrer einer Polizeikontrolle zu entziehen und rammte bei seiner anschließenden Flucht einen Streifenwagen. Gegen 18:55 Uhr fiel einer Streife auf der Berliner Straße ein schwarzer Roller auf, welcher auf dem Sonderfahrstreifen für Busse in Richtung Gustav-Stresemann-Ring fuhr. Der Fahrer des Zweirades reagierte nicht auf die Anhaltesignale des Streifenwagens und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Auf einem Parkplatz einer Sportanlage in der Berliner Straße rammte der 16-jährige Fahrer einen Streifenwagen und stürzte dabei. Nach einer anschließenden fußläufigen Flucht konnte der Jugendliche in der Welfenstraße eingeholt und festgenommen werden. Der 16-jährige Wiesbadener wurde bei dem Sturz leicht verletzt. An dem Streifenwagen und dem Roller entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. An dem Roller waren entwendete Kennzeichen angebracht. Weiterhin war der Jugendliche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und das Zweirad nicht versichert. Der Wiesbadener Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Sonnenbrille entwendet, dann geschlagen, Wiesbaden, Coulinstraße, Samstag, 07.06.2025, 04:10 Uhr

(js) Am Samstagmorgen wurde einem 19-jährigen Wiesbadener von einem bislang unbekannten Täter zunächst die Sonnenbrille entwendet. Als der Geschädigte diese wieder ausgehändigt haben wollte, wurde er von dem Täter geschlagen. Der Wiesbadener befand sich zur Tatzeit in der Coulinstraße in der Nähe des Römertors, als er von einer Gruppe von drei männlichen Personen in ein Gespräch verwickelt wurde. Eine Person nahm dem 19-jährigen seine mitgeführte Sonnenbrille ab. Als er diese zurückforderte, wurde er von dem Täter ins Gesicht geschlagen. Der Wiesbadener flüchtete daraufhin vom Tatort. Er beschrieb den Angreifer als ca. 20 Jahre, etwa 1,90 m groß, kurze helle Haare, bekleidet mit einer schwarzen Regenjacke. Die Begleitpersonen trugen ebenfalls schwarze Regenmäntel. Alle drei Personen seien vom Aussehen her deutscher Herkunft gewesen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wiesbadener Polizei unter der 0611/345-0 entgegen.

3. Einbrecher scheitern,

Wiesbaden-Dotzheim, Langendellschlag, Freitag, 06.06.2025, 22:40 Uhr

(jul) Am späten Freitagabend versuchten unbekannte Täter in das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in Wiesbaden-Dotzheim einzudringen. Eine 33-jährige Bewohnerin wurde am Freitagabend gegen 22:40 Uhr in der Straße "Langendellschlag" auf Geräusche im Erdgeschoss des Wohnhauses aufmerksam. Im weiteren Verlauf konnte sie rennende Personen akustisch wahrnehmen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Personen die Örtlichkeit bereits verlassen. Nach jetzigem Ermittlungsstand manipulierten die Täter an der Außenbeleuchtung des Hauses, um sich in der Dunkelheit unbemerkt Zutritt über den Balkon in das Erdgeschoss des Wohnhauses verschaffen zu können. Da die Verschlusseinrichtungen standhielten, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. An den Rollläden entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Unfallverursacher kehrt alkoholisiert an die Unfallstelle zurück, Wiesbaden, Berliner Straße, Freitag, 06.06.2025, 22:15 Uhr

(jul) Nachdem ein Unfallverursacher am Freitagabend die Unfallörtlichkeit zunächst verlassen hatte, kehrte er zur anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei stark alkoholisiert zurück. Am Freitagabend gegen 22:15 Uhr kam es auf einem Tankstellengelände in der Berliner Straße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Da dem Unfallverursacher die Wartezeit auf die verständigte Polizeistreife zu lange dauerte, verließ dieser unberechtigt das Tankstellengelände. Nachdem der vermeintliche Unfallverursacher im Nachgang ermittelt werden konnte, erschien dieser nach telefonischer Aufforderung mit seinem silbernen VW wieder an der Unfallstelle. Die vor Ort wartenden Polizeibeamten bemerkten sofort, dass der 44-jährige Unfallverursacher stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Der VW-Fahrer musste daraufhin die Streife auf ein Wiesbadener Polizeirevier begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Das 4. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen.

5. Ins Gesicht geschlagen,

Wiesbaden, Kasteler Museumsufer, Samstag, 07.06.2025, 18.00 Uhr

(akl) Im Museum Castellum am Kasteler Museumsufer wurde am Samstagabend gegen 18.00 Uhr ein 38 Jahre alter Mann aus Wiesbaden von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Der männliche Tatverdächtige flüchtete daraufhin fußläufig. Er wurde als 18 - 21 Jahre alt, 170 - 180 cm groß und schlank mit afghanischem Phänotyp beschrieben. Er soll einen schwarzen Pullover, eine schwarze Jogginghose mit weißer "Lacoste" Aufschrift sowie schwarze Sneaker getragen haben. Die Ermittlungsgruppe des 2. Polizeireviers bittet um Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2240.

6. Verkehrsunfall mit 7 Verletzten,

Mainz-Kastel, Boelkestraße Höhe Ernst-Galonske-Straße, Sonntag, 08.06.2025, 01:25 Uhr

(nm) Sonntagnacht kam es in Mainz-Kastel zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge mit insgesamt 7 verletzten Personen. Am Sonntag, gegen 01:15 Uhr fuhr ein Autofahrer aus Limburg aus der Ernst-Galonske-Straße in Mainz-Kastel und übersah dabei den aus Richtung Autobahn kommenden Wiesbadener PKW. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und schleuderten noch gegen die ausgeschaltete Ampel. Insgesamt wurden bei diesem Verkehrsunfall 7 Personen verletzt, die zu Untersuchungen in Wiesbadener und Mainzer Krankenhäuser abtransportiert wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Boelkestraße musste zeitweise gesperrt werden. Beide Fahrzeugführer standen nicht unter dem Einfluss von Alkohol.

7. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, Samstag, 07.06.2025, 17:00 Uhr bis Sonntag, 08.06.2025, 03:00 Uhr

(akl) In der Nacht von Samstag auf Sonntag führte die Landespolizei zusammen mit der Stadtpolizei Kontrollen im Stadtgebiet Wiesbaden im Rahmen der Konzeption "Sicheres Wiesbaden" durch. Hierbei wurden insgesamt 23 Personen kontrolliert. Diesmal wurde der Fokus auf die Bereiche Luisenplatz, Warmer Damm, Reisinger Anlagen, Schulberg und Bahnhofsvorplatz gelegt. Verstöße wurden keine festgestellt. Stadt- und Landespolizei werden auch in Zukunft Kontrollen durchführen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

