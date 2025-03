Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahlsdelikte, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aalen: Zeugensuche nach Diebstahl

Am Samstag gegen 22:55 Uhr wurde im Bereich des ZOB in Aalen einem Mann der Geldbeutel von hinten aus der Hose gezogen. Der bislang unbekannte Täter entnahm aus diesem 250 Euro in Bar und warf den Geldbeutel auf die Straße. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl, konnte jedoch nicht mehr schnell genug reagieren. Der unbekannte männliche Täter sei laut dem Geschädigten in Begleitung von drei weiteren Personen gewesen. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls um Meldung unter 07361 524150.

Aalen: Zeugen gesucht nach Unfallflucht.

Im Zeitraum von Freitag, 17:00 Uhr - Samstag, 14:00 Uhr war ein grauer Audi A4 Avant im Bereich des "Östlicher Stadtgraben" abgestellt. In diesem Zeitraum wurde er durch einen bislang unbekannten Pkw, vermutlich beim Ein-/ Ausparken touchiert. Die verursachende Person entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Das Polizeirevier Aalen bittet mögliche Zeugen des Vorfalls um Meldung unter 07361 524150.

Aalen: Diebstahl auf dem Wochenmarkt

Am Samstag gegen 12:55 Uhr war ein Verkäufer auf dem Wochenmarkt im Bereich des "Östlicher Stadtgraben" gerade dabei, die Waren seines Standes in sein Fahrzeug zu laden, als ein bislang unbekannter Täter die Ablenkung des Geschädigten nutzte. Er entwendete eine schwarze Kasse mit ca. 400 Euro Bargeld und flüchtete zu Fuß in Richtung des Marktbrunnens. Zeugen konnten den Täter beobachten und beschrieben ihn wie folgt: Männlich, ca. 25-30 Jahre, ca. 180 - 185 cm, dunkle Haare. Das Polizeirevier sucht nun weitere Zeugen, die den Täter ebenfalls wahrnehmen konnten oder die eine leere schwarze Kasse gefunden haben. Diese werden um Meldung unter 07361 524150 gebeten.

Schwäbisch Gmünd: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Am Samstag zwischen 16:30 und 16:40 Uhr wurde ein geparkter grauer Audi A3 beschädigt. Dieser war in der Voderen Schmiedgasse auf Höhe des CityCenter am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Geschädigte kam 10 Minuten nachdem er das Fahrzeug dort abgestellt hatte zurück und wurde von einem Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass ein weiterer Pkw den geparkten Audi gestreift habe und sich danach von der Unfallstelle entfernt habe. Das Polizeirevier sucht nun nach diesem und weiteren Zeugen des Unfalls und bittet um Meldung unter 07171 3580.

Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfall im Einhorntunnel

Am Samstag gegen 14:20 Uhr kam es im Einhorntunnel zu einem Verkehrsunfall. Ein 86-jähriger Mercedes-Fahrer schleppte einen 49-jährigen Fiat-Fahrer mittels Abschleppstange ab. In einer leichten Senke geriet der abgeschleppte Fiat ins Schlingern und stieß in der Folge gegen den Mercedes. Zur Bergung und Reinigung war der Tunnel kurzzeitig in beiden Fahrtrichtungen, hiernach dann in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden kann bislang noch nicht benannt werden.

