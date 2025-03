Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, PKW-Diebstahl

Aalen (ots)

B 466, Neresheim: Auffahrunfall

Am Freitag gegen 15:40 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem PKW Audi die B 466 (Heidenheimer Straße) in Richtung Steinweiler. Am Ortsausgang von Neresheim bremste er ab, um nach links auf die Kreisstraße 3295 in Richtung Auernheim abzubiegen. Der hinter dem Audi fahrende 42-jährige Opel-Fahrer erkannte den bremsenden Audi offenbar zu spät und fuhr auf den Audi auf. Durch den Aufprall wurde der Opel nach links abgewiesen und stieß mit dem entgegenkommenden PKW Ford, der von einem 36-Jährigen gelenkt wurde, zusammen. Sowohl der 42-Jährige als auch der 36-Jährige erlitten bei dem Unfall jeweils leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 30.000 Euro.

Aalen: Gas und Bremse verwechselt

Am Freitag gegen 13:10 Uhr wollte ein 95-Jähriger mit seinem PKW Daimler aus einer Parkbucht auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Gartenstraße ausparken. Hierbei verwechselte er aus Unachtsamkeit das Gas- mit dem Bremspedal und das Auto beschleunigte stark. Der PKW durchbrach einen Metallzaun und überfuhr mehrere Büsche einer Hecke, bevor er im benachbarten Garten zum Stillstand kam. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 10.000 Euro.

Aalen: PKW-Diebstahl

Unbekannte Täter entwendeten am Freitagabend zwischen 22 Uhr und 22:40 Uhr einen PKW Ford Fusion, der in der Richard-Wagner-Straße abgestellt gewesen war. Der PKW ist grau und hat das Kennzeichen HDH-GD 26. Der Wert des PKW liegt bei etwa 4.000 Euro. Personen, die Hinweise zu dem entwendeten PKW geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell