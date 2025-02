Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines E-Scooter

Wittlich (ots)

Am 03.02.2025, wurde in der Zeit zwischen 07:40 Uhr und 12:15 Uhr, vom Fahrradstellplatz des Cusanus Gymnasiums in Wittlich, ein schwarzer E-Scooter der Marke Zamelux Green, mit dem Versicherungskennzeichen 649MWF, entwendet. Der E-Scooter war mit einem roten Schloss gesichert. Der Schaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Wer Hinweise zu möglichen Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell