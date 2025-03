Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Remshalden - Grunbach: Fußgänger angefahren und unerlaubt entfernt

Am Freitag gegen 11:30 Uhr benutzte ein 25-Jähriger den Fußgängerüberweg in der Reinhold-Maier-Straße, auf Höhe der Einmündung der Bahnhofstraße. Er wurde dabei von einem unbekannten Fahrer eines blauen älteren VW Golf erfasst und stürzte. Das Bein des 25-Jährigen wurde dabei von dem Auto überrollt. Der Autofahrer hielt daraufhin an und beschimpfte den Fußgänger bevor er sich wieder ins Auto setzte und wegfuhr. Der 25-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Autofahrer soll etwa 60 Jahre alt gewesen sein, hatte graue Haare und trug eine schwarze Sonnenbrille. Die Polizei bittet mögliche Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise zu dem Autofahrer geben können, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/950422 in Verbindung zu setzen.

Rudersberg: Kontrolle über das Auto verloren

Am Freitag gegen 14:45 Uhr bog ein 71-Jähriger mit seinem PKW Daimler vom Kreisverkehr Dr.-Hockertz-Straße in die Neue Zumhofer Straße ab. Beim Verlassen des Kreisverkehrs verlor der Mann, vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache, die Kontrolle über sein Auto. Er kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen am linken Fahrbahnrand und anschließend mit einem Verkehrszeichen am rechten Fahrbahnrand bevor er mit einem PKW Audi, der gerade aus einem Parkplatz ausparkte, zusammenstieß. Der Unfallverursacher und der 54-jährige Audi-Fahrer wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 50.000 Euro. Zur Reinigung der verschmutzten Fahrbahn war die Feuerwehr Rudersberg mit vier Einsatzkräften eingesetzt.

Gem. Backnang: Vorfahrt missachtet

Am Freitag gegen 21:35 Uhr wollte ein 78-Jähriger mit seinem PKW Opel in den Kreisverkehr der Kreisstraße 1907 und der Landesstraße 1080, dem sogenannten Heininger Kreisel einfahren. Er missachtete dabei die Vorfahrt eines 30-Jährigen, der mit seinem PKW Kia gerade den Kreisverkehr befuhr. Durch die anschließende Kollision beider Autos entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro.

