Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies-Göggingen

Nach Spiegelstreifer leicht verletzt

Leicht verletzt wurde der 29-jährige Fahrer eines Suzuki bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der K 8267 zwischen Inzigkofen und Göggingen. Kurz vor 15.30 Uhr befuhr der 60-jährige Lenker eines Porsche die Strecke in Richtung Inzigkofen und kam dabei mutmaßlich zu weit nach links, sodass sich die Außenspiegel der sich begegnenden Fahrzeuge streiften. Hierdurch wurde der Spiegel am Suzuki abgerissen und durch das geschlossene Fenster ins Fahrzeuginnere geschleudert, wo er den 29-Jährigen am Kopf traf. Hierdurch wurde der Fahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren hundert Euro.

Krauchenwies

Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall

Insgesamt fünf überwiegend Leichtverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag auf der L 456 bei Krauchenwies. Gegen 12.45 Uhr befuhr der 78-jährige Lenker eines Skoda die Strecke in Richtung Pfullendorf, als er kurz nach dem Ortsausgang Krauchenwies bei einsetzendem Starkregen ein Hindernis auf der Fahrbahn zu erkennen glaubte. Er wich daher auf die Gegenfahrbahn aus und prallte dort frontal mit dem entgegenkommenden VW eines 61-Jährigen zusammen, in welchem insgesamt vier Insassen waren. Durch die Wucht der Kollision wurden alle fünf Beteiligten verletzt und vom Rettungsdienst, der mit mehreren Fahrzeugen und einem Notarzt vor Ort im Einsatz war, in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ebenfalls eingesetzt war die örtliche Feuerwehr. Die beiden Pkw, an denen ein Gesamtsachschaden von mehreren zehntausend Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.

Beuron

Pkw zerkratzt

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen einen in der Wolterstraße geparkten Pkw offenbar mutwillig beschädigt. Tiefe Kratzer im Lack an der hinteren linken Tür dürften zu einem Schaden von annähernd 2.000 Euro geführt haben. Der Polizeiposten Stetten a. k. M. ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07573/815 um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

Neufra

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Obwohl ihr gerichtlich die Fahrerlaubnis entzogen worden ist, hat sich am Dienstagvormittag eine 57-Jährige hinter das Steuer eines Pkw gesetzt. Die Frau war einer Streifenwagenbesatzung des Polizeipostens Gammertingen aufgefallen und sollte kontrolliert werden. Daraufhin versuchte sie zunächst davonzufahren und in einem Waldstück zu Fuß davonzulaufen, konnte aber schnell eingeholt werden. Eigenen Angaben zufolge hatte sie die Fahrzeugschlüssel vom Halter unbemerkt an sich und das Fahrzeug in Betrieb genommen. Die 57-Jährige gelangt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

Ostrach

Unfallflucht nach missglücktem Überholmanöver

Wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen eine 48-jährige Pkw-Lenkerin. Ihr wird vorgeworfen, am Dienstagnachmittag kurz vor 16 Uhr auf der L 280 zwischen Tafertsweiler und Bolstern zum Überholen eines Traktors angesetzt zu haben, obwohl Gegenverkehr kam. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich dieser geistesgegenwärtig in den Grünstreifen aus und kollidierte dort mit einem Leitpfosten, wodurch am Fahrzeug und der Verkehrseinrichtung ein Gesamtsachschaden von rund 2.500 Euro entstand. Die Autofahrerin fuhr einfach weiter und ließ sich auch durch einen hinterherfahrenden Zeugen nicht zum Anhalten bewegen. Sie wurde schließlich von der Polizei an ihrer Wohnanschrift angetroffen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell