Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Sachbeschädigung an Grundschule.

Lippe (ots)

In der Adolf-Meier-Straße beschädigten bislang Unbekannte zwischen Freitagabend und Montagmorgen (13. - 16.06.2025) ein Fenster an einer Grundschule - vermutlich mit einem Stein. Es entstand ein Sachschaden, der auf rund 500 Euro geschätzt wird. Zeugenhinweise richten Sie bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 6.

