Polizei Bochum

POL-BO: Nach Auffahrunfall in Bochum-Langendreer: Autofahrer (20) flüchtet, fährt in Außenbereich einer Gastronomie und kollidiert mit Container - Festnahme

Bochum (ots)

Zum Glück wurde niemand verletzt: Ein Autofahrer (20) verursachte am späten Mittwochabend, 28. Mai, einen Auffahrunfall und flüchtete. Während seiner Flucht fuhr er in den Außenbereich einer Gastronomie und kollidierte mit einem Baucontainer. Die Polizei stellte den Mann.

Gegen 23.40 Uhr war der 20-jährige Bochumer mit seinem Pkw auf der Unterstraße in Richtung Hauptstraße in Bochum-Langendreer unterwegs. In Höhe der Einmündung In der Helle fuhr er dem Wagen einer vor ihm fahrenden Hernerin (31) auf. Die 31-Jährige stieg aus, um sich mit dem Unfallgegner in Verbindung zu setzen - doch dieser fuhr an ihr vorbei.

Mit hoher Geschwindigkeit flüchtete er nach Zeugenangaben von der Unterstraße auf die Hauptstraße, um dann nach rechts in die Alte Bahnhofstraße abzubiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in die Außenanlage einer Gastronomie an der Hauptstraße/Alte Bahnhofstraße. Durch die Kollision wurden u.a. zahlreiche Tische, Stühle und Schirme beschädigt - Teile von Blumentöpfen flogen teils einige Meter weit.

Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt über die Alte Bahnhofstraße fort und kollidierte in Höhe der Ovelacker Straße mit einem Baucontainer und Absperrungen. Doch auch von diesem Unfallort flüchtete er.

Polizeibeamte stellten den Mann, einen 20-jährigen Bochumer, kurz darauf auf einem Hinterhof am Carl-von-Ossietzky-Platz, wo er sein Auto abgestellt hatte. Der Bochumer schien erheblich alkoholisiert zu sein, sprach verwaschen und hatte einen schwankenden Gang. Zudem gab er an, dass er Cannabis konsumiert habe.

Die Polizisten nahmen ihn mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des 20-Jährigen sowie dessen Pkw wurden sichergestellt.

Nur durch großes Glück ist niemand verletzt worden.

Es entstand hoher Sachschaden.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell