Polizei Bochum

POL-BO: Nachtrag: Fußgängerin (90) bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht beteiligtes Mädchen mit Fahrrad und Zeugen

Bochum (ots)

Bereits am 9. April ereignete sich in Höhe der Wittener Straße 218 in Bochum ein Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin (90) und einem Mädchen auf einem Fahrrad, bei dem die 90-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6018017

Noch haben die Ermittlungen nicht zur Identifizierung des beteiligten Mädchens geführt - jedoch zu neuen Hinweisen. Nach Zeugenangaben sei das Mädchen etwa 8 bis 10 Jahre alt und am Tag des Unfalls offensichtlich in Begleitung seiner Mutter unterwegs gewesen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist es möglich, dass das Kind auf die Grundschule am Sanderweg 25 in Bochum geht.

Der Gesundheitszustand der 90-Jährigen hat sich mittlerweile stabilisiert.

Die Ermittler bitten die Mutter des Mädchens sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

