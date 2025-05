Polizei Bochum

POL-BO: Nach Vorfall auf Spielplatz: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montag, 26. Mai, gegen 17.15 Uhr auf einem Spielplatz in der Straße "An der Landwehr" in Bochum ereignet hat.

Laut Zeugenaussagen soll ein 40-jähriger Bochumer dort spielende Kinder angeschrien haben. Dabei soll er eine Schreckschuss-Waffe in der Hand, jedoch nicht in Richtung der Kinder, gehalten haben. Dann entfernte er sich von dem Spielplatz in ein angrenzendes Mehrfamilienhaus. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Polizeibeamte nahmen den Mann kurz darauf in seiner Wohnung vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell