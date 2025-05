POL-BO: Geldbörse in Wittener Innenstadt entrissen - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Nach einem Einbruchdiebstahl am frühen Dienstagmorgen, 27. Mai, in der Bochumer Innenstadt hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Mit Steinen schlug ein Tatverdächtiger gegen 1.30 Uhr die Schaufensterscheibe eines Fahrradladens an der Brückstraße ein und entwendete ein Fahrrad aus der dortigen Auslage. Zeugen beobachteten ...

mehr