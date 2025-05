POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug: Wer kennt diese Person?

Bochum (ots) - Da er überholen wollte, fuhr er in den Gegenverkehr: Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, 26. Mai, auf der Weststraße in Bochum wurde ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer schwer verletzt. Der Bochumer befuhr gegen 15.20 Uhr mit seinem Moped die Weststraße stadtauswärts. Mit der Absicht, links in die Schulstraße abzubiegen, überholte der 17-Jährige ein vor ihm fahrendes Auto und fuhr in den ...

