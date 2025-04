POL-MA: Heidelberg: Baucontainer aufgebrochen und Equipment gestohlen - Zeugen gesucht

Bammental/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten Unbekannte, zwei Autos in Bammental zu entwenden. Die Unbekannten zerstörten an einem Hyundai, der am Vertusplatz abgestellt war und an einem Kia, der auf einem überdachten Parkplatz im Heldenweg geparkt war, eine Scheibe und drangen so jeweils in die Fahrzeuge ein. Anschließend ...

mehr