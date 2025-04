Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/ Rhein-Neckar-Kreis: Zwei versuchte Autodiebstähle - Zeugen gesucht

Bammental/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten Unbekannte, zwei Autos in Bammental zu entwenden.

Die Unbekannten zerstörten an einem Hyundai, der am Vertusplatz abgestellt war und an einem Kia, der auf einem überdachten Parkplatz im Heldenweg geparkt war, eine Scheibe und drangen so jeweils in die Fahrzeuge ein. Anschließend rissen sie die Abdeckung unterhalb des Lenkrads ab und die Kabel heraus, um die Fahrzeuge kurzzuschließen. Zudem wurden an einem der Fahrzeuge Manipulationen am Zündschloss festgestellt. In beiden Fällen gelang es den Tätern nicht, die Fahrzeuge, vermutlich aufgrund der Wegfahrsperre, in Gang zu setzen. Durch die Zerstörungen im Inneren der Fahrzeuge entstand erheblicher Sachschaden, der sich derzeit noch nicht beziffern lässt.

Zeugen, die auf die Taten aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell