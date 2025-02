Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versammlungen in der Lippstädter Innenstadt verliefen störungsfrei

Lippstadt (ots)

Am heutigen Samstag (15.02.2025) fand neben einer Wahlkampfveranstaltung der AfD auf dem Rathausplatz zeitgleich ein Aufzug des Bündnisses "Netzwerk für Frieden und Solidarität e. V." unter dem Motto "Für ein buntes Lippstadt" in Lippstadt statt. An der Veranstaltung der AfD auf dem Rathausplatz nahmen 150 Personen teil. An der Gegendemonstration nahmen laut der Polizei ca. 1400 Teilnehmer teil. Die Polizei gewährleistete mit lageangepassten Kräften den störungsfreien Verlauf.

Im Vorfeld der Veranstaltungen befestigten Unbekannte in der Nacht an der Fußgängerunterführung am Südertor ein Banner der "Antifa". Dieses wurde durch Einsatzkräfte der Polizei entfernt und sichergestellt. Die weitere Bearbeitung übernahm der Staatsschutz in Dortmund.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell