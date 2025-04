Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter greift schlafenden Mann an - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Sonntagmorgen griff ein Unbekannter in einer Parkanlage im Stadtteil Bergheim einen schlafenden Mann an und verletzte diesen.

Ein 33-jähriger Mann lag gegen 9.30 Uhr auf der Rasenfläche in der Schwanenteichanlage und schlief, als ein unbekannter Mann sich zu diesem begab und unvermittelt damit begann, auf dessen Kopf einzutreten und zu schlagen. Anschließend entfernt er sich unerkannt vom Tatort. Der 33-Jährige erlitt durch die Tritte und Schläge Prellungen am Kopf und blutete aus dem Mund. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum Tatablauf und zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 0621/1857-0 zu melden.

