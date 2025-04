Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/ Neuzeilsheim: Brand von Wohncontainern PM 2

Ladenburg (ots)

Um 01.17 Uhr wurde ein Brandgeschehen auf einem Hofgelände in Neuzeilsheim gemeldet. Die Örtlichkeit wurde durch die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ladenburg sowie Polizei und Rettungskräfte aufgesucht. Beim Eintreffen vor Ort schlugen Flammen aus einm mehrstöckigen Wohncontainer. Ein Wohnabteil dieses Containers stand in Vollbrand, fünf weitere Wohnabteile wurden durch die starke Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Zahlreiche Bewohner konnten ihre Wohnabteile eigenständig verlassen. Ein 45jähriger Bewohner zog sich hierbei, aufgrund der großen Hitzenetwicklung, Verbrennungen an seinen Füßen zu. Ein 61jähriger Bewohner erlitt eine Rauchgasintoxikation. Die beiden Verletzten wurden durch das DRK in ein angrenzendes Krankenhaus verbacht. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro. Als Brandherd konnte eine Biomülltonne ausfindig gemacht werden, welche an die Wohncontainer angrenzte. Hinetergründe zur Brandursache sind Gegenstand der Ermittlungen.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

