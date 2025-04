POL-MA: Dielheim-Horrenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Neckargemünd (ots) - Am Samstag, den 12.04.2025, gegen 13:35 Uhr, kam es in der Vierburgenstraße in Neckargemünd zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 25-jähriger Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen die Grundstücksmauer einer Anwohnerin prallte. An der Mauer entstand Sachschaden in ...

