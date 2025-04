Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Lkw-Fahrer unter Drogeneinfluss verursacht Unfall

Neckargemünd (ots)

Am Samstag, den 12.04.2025, gegen 13:35 Uhr, kam es in der Vierburgenstraße in Neckargemünd zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 25-jähriger Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen die Grundstücksmauer einer Anwohnerin prallte. An der Mauer entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 3500,-EUR. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung beim Fahrer. Ein positives Testergebnis auf Cannabis erhärtete den Verdacht. Der 25-Jährige musste die Beamten auf das Polizeirevier Neckargemünd begleiten und eine Blutprobe abgeben. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Drogeneinfluss und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Lkw-Fahrer.

